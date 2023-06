Spiegel abgefahren: Unfallflucht auf Neheimer Johannesstraße

Die Polizei fahndet nach einem Unfallflüchtigen in Neheim (Symbolfoto).

Neheim. Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei ein anthrazitfarbenes Auto mit HSK-Kennzeichen.

Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Auto die Johannesstraße befuhr und mit dem Außenspiegel eines parkenden Pkw kollidierte. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug solle sich um ein anthrazitfarbenes Auto mit HSK-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

