Unbekannte haben Hakenkreuze auf Spielgeräte eines Pausenhofs einer Grundschule in Neheim. Die Polizei ermittel (Symbolbild).

Polizei Spielgeräte in Neheim mit Hakenkreuzen beschmiert

Neheim. Sätze wie „I love Hitler“ entdeckten Zeugen auf Spielgeräten eines Pausenhofs einer Grundschule in Neheim. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht.

Mit Sätzen wie „I love Hitler“ und Hakenkreuze haben Unbekannte einige Spielgeräte auf dem Pausenhof der St. Michael-Grundschule in der Schulstraße in Neheim beschmiert. Die Schmierereien wurden am Sonntagabend entdeckt, teilte die Polizei mit.

Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liegen bislang nicht vor. Nach Angaben der Polizei wurde der Staatsschutz über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02932 - 90 200.

