„Sportel-Sonntage“ starten mit großer Beteiligung

Arnsberg 85 Kinder im Vorschulalter waren bei dem ersten Bewegungsangebot des TV Arnsberg in diesem Winter dabei. Das Angebot wird fortgesetzt.

Die jährlich im Winter stattfindenden „Sportel-Sonntage“ des TVA in Kooperation mit der Krankenkasse AOK haben nichts an der Attraktivität der vergangenen Jahre verloren. Das berichtet Herbert Gillert vom TVA-Vorstand.

85 Kinder im Kindergarten-/Vorschulalter waren mit Eltern oder Großeltern gekommen, um sich auf einen von dem TVA-Organisationsteam aufgebauten Bewegungsparcours zu beweisen, so dass ca. 150 Personen die Sporthalle Sauerstraße bevölkerten. Nicht Schnelligkeit oder andere sportliche Bewertungskriterien waren gefragt, sondern die reine Lust an der spielerischen Bewegung stand im Vordergrund. Auch waren manchmal etwas Mut und Selbstüberwindung notwendig, um auf bisher ungewohntem Terrain zu bestehen. Dafür war dann die Freude umso größer, wenn das „Hindernis“ überwunden war.

Gillert: „Die Sportel-Sonntage sind eine hervorragende Möglichkeit, um Kinder ohne Leistungsdruck an eine sportliche Betätigung heranzuführen. Daher hat der TVA seit Jahren Kindersportgruppen in seinem Angebot, welches auf der TVA-Homepage (www.tvarnsberg.de) unter dem Navigationspunkt „Sportangebote“ eingesehen werden kann.“ Weiter geht es mit den Sportel-Sonntagen 2024 am 18. Febr. und 10. März, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr in der Sporthalle Sauerstraße.

