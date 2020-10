Im Streit zwischen der Interessengemeinschaft (IG) Spreiberg und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) über die Errichtung eines Naturschutzgebiets auf dem Spreiberg - wir berichteten mehrfach - scheinen sich die verhärteten Fronten aufzuweichen.

Denn nach einem sehr sachlichen und ruhigen Meinungsaustausch hinter verschlossenen Türen im Hüstener Petrihaus am Donnerstagabend habe der NABU signalisiert, einige der bekannten Kritikpunkte beziehungsweise Wünsche der Bürger nochmals daraufhin prüfen zu wollen, wo ein Entgegenkommen möglich sein könnte. Dies erklärte Müschedes CDU-Ortsvorsitzender Christoph Hillebrand auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Kritikpunkte wurden in dreieinhalb Stunden Schritt für Schritt abgearbeitet

Hillebrand hatte ebenso wie Vertreter der anderen Parteien als neutraler Beobachter an dem von Stadtplanerin Dr. Birgitta Plass moderierten dreieinhalbstündigen Meinungsaustausch zwischen Interessenvertretung und NABU teilgenommen. Diese Gesprächsrunde war anberaumt worden, weil eine im September vom NABU angesetzter Ortstermin zu emotionsbehaftet verlaufen war.

Am Donnerstagabend wurden so in sachlicher Atmosphäre die von der IG vorgetragenen Kritikpunkte wie Hochwasserschutz, Tierhaltung und Tierwohl, Naherholung und Abholzung, so Christoph Hillebrand, Schritt für Schritt abgearbeitet und die Wünsche der Bürger festgelegt.

Der NABU will jetzt prüfen, wo eine Abmilderung möglich ist

Der Naturschutzbund, vertreten durch die für das Projekt Spreiberg zuständige Inés Noll vom Hauptsitz in Berlin, habe in diesem Rahmen versprochen, zu prüfen, wo und wie kritische Punkte abgemildert werden könnten.

Der NABU wolle daher jetzt kurzfristig mit den zuständigen Behörden - in der Runde im Petrihaus waren auch Vertreter der Bezirksregierung, des Hochsauerlandkreises und der Stadt Arnsberg anwesend - Kontakt aufnehmen, „um zu schauen, was wo gehen könnte“. Über diese Ergebnisse wolle der Naturschutzbund Deutschland der IG Spreiberg dann unmittelbar Rückmeldung geben.

Weitere Informationen: www.spreiberg.naturerbe.de.