St. Johannes Baptist Neheim trauert um Karl Tewes

Neheim. Früherer Pastor auf Bergheim im Alter von 87 Jahren verstorben.

Wie die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist mitteilt, ist am Donnerstag, 21. Juli, Pastor Karl Tewes im Alter von 87 Jahren verstorben.

Im Jahr 1965 wurde er in Paderborn zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Stationen – unter anderem auch im Schuldienst – war er von 1985 bis 2009 Pastor auf Bergheim. In seinem Ruhestand zog er zurück in seinen Heimatort, nach Niederntudorf, wo zu der Zeit noch einige seiner Schwestern mit ihren Familien lebten.

Heimatgeschichte als Hobby

Dort genoss er es, sich mit der Heimatgeschichte zu befassen oder sich in der Natur aufzuhalten, er übernahm viele Aushilfs- und Vertretungsdienste – und nicht zuletzt liebte er es, weiterhin mit unterschiedlichsten Menschen im Gespräch zu sein.

Die Gemeinde erinnert sich: „Während seiner Zeit bei uns erlebten wir ihn als herzlichen, humorvollen, mitfühlenden und hilfsbereiten Menschen, als Seelsorger, der oft ganz überraschend zu Besuch kam und sich Zeit nahm, bei den Menschen zu sein. Freundlich und großzügig begegnete er nicht nur den Menschen in seiner Gemeinde. Ein tiefes Anliegen war ihm der Frieden – weltweit, aber auch ganz konkret vor Ort. Darin fühlte er sich besonders dem Heiligen Niklaus von Flüe verbunden.

Am kommenden Mittwoch, 27. Juli, wird auf Bergheim – in St. Joseph – um 18 Uhr ein Totengebet für den verstorbenen Geistlichen gesprochen. Das Requiem für Karl Tewes wird am Freitag, 29. Juli, um 14 Uhr in der Kirche St. Matthäus in Niederntudorf gefeiert, anschließend folgt die Beisetzung auf dem dortigen Friedhof. Am Vorabend, 28. Juli, findet um 18.30 Uhr das Totengebet, in Verbindung mit der Hl. Messe, ebenfalls in der St. Matthäus-Kirche statt. „Der Glaube an Jesus Christus hat Karl Tewes geprägt und getragen. Ihn, Jesus Christus, hat er mit Wort und Tat verkündigt. Wir sind gewiss, dass er nun bei ihm in seiner himmlischen Heimat angekommen ist.“

