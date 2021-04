St. Norbertus Arnsberg: Kreativität sorgt für Spaß

Arnsberg. Die Erzieherinnen des Familienzentrums Arnsberg-Süd haben mit den Kindern eine schöne Idee umgesetzt.

Die Corona-Zeit stellt alle vor große, aber ebenso vor kreative Herausforderungen. Vor Karfreitag haben sich so Erzieherinnen und Kinder des Familienzentrums Arnsberg-Süd, Kath. Kita St. Norbertus, einiges einfallen lassen. So konnten die Familien zu Ostern einen besonderen Spaziergang am Kindergarten erleben. Übrigens ist dies auch jetzt auf der südlichen Seite der KITA noch unverändert möglich:

Insgesamt 14 Stationen laden zum Tanzen, Rätseln, Suchen, Beten, Singen und Nachmachen ein. Da gerade Ostern anstand, haben sich die Erzieherinnen dazu entschieden, die Kinder nach ihren Erlebnissen, Ritualen und Erinnerungen zu Ostern zu befragen, um daraus die Aktionen zu gestalten. Bei der Gestaltung der Schilder haben die Kinder kräftig unterstützt.

Auch die Großen haben Spaß

Die Bilder der Kinder wurden mit einer Erklärung und Aufgabenstellung einlaminiert und entlang des Kindergarten-Zauns aufgehängt. An der letzten Station kann zudem ein Erinnerungsfoto gemacht werden. Allein Karfreitag wurden viele Familien bei interessiertem Tun an der 50 m langen, abwechslungsreichen Strecke gesehen. Nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß, auch die Großen machten mit sichtlichem Vergnügen mit.