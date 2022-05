Stadt Arnsberg: Ausbildung ganz praktisch erklärt

Arnsberg. Nur eine Schule hat sich für Ausbildungs-Infotage der Stadt Arnsberg und ihrer Betriebe gemeldet. Noch heute Nachmittag und morgen bis 16 Uhr.

Näher dran geht eigentlich nicht. Auf dem Campus der Stadtwerke Arnsberg ist am Donnerstag und am Freitag ein großer Markt der Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt Arnsberg und seinen Betrieben aufgebaut. Praktisch und anschaulich, von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentiert und vielfältig interessant für alle denkbaren Schulabschlüsse. Noch bis Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist die Ausbildungs-Show aufgebaut. Was fehlte, waren am Donnerstagmorgen allein die, um die es eigentlich geht: Die Schüler.

Nach Auskunft von Monika Kupitz, Ausbildungsleiterin bei der Stadt Arnsberg, sei die Resonanz der Schulen enttäuschend gewesen. Lediglich eine Schule hätte sich angemeldet. „Das ist leider schon sehr wenig“, so Monika Kupitz. So war am Morgen viel Leerlauf an den Informationsständen - für die, die sich beraten lassen wollten, war dann aber auch entsprechend die Zeit da. Offen sind die beiden Ausbildungstage aber auch am Nachmittag für alle Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Eltern kommen wollen.

Kanalarbeiten der Stadtentwässerung werden den Jugendlichen gut erklärt. Foto: Martin Haselhorst

Mit seinen Neuntklässlern war Jörg Hoppe gekommen. Er ist Lehrer an der Arnsberger Fröbelschule auf dem nahen Schreppenberg. „Ich finde solche Angebote fantastisch“, sagt er, während er mit einem Teil seiner Schüler an einem Stadt der Stadtwerke über Arbeiten bei der Stadtentwässerung informiert wird, „hier können die Jugendlichen sehen, welche Möglichkeiten es gibt“. Gerade für die Förderschule seien Module der Berufsvorbereitung sehr wichtig. „Wir brauchen Kontakte und Ansprechpartner für Praktika“, sagt Jörg Hoppe. Der Besuch der städtischen Ausbildungsmesse sei sehr hilfreich gewesen.

Es sind gerade die jungen Mitarbeitenden bei der Stadt und den städtischen Betrieben, die sich mächtig ins Zeug legen und legten. Die Mechaniker bauten einen kleinen Benzin-Motor hinter einer Plexiglasscheibe, um zu zeigen, wie so ein Motor funktioniert. Aufgebaut sind Parcours, Drehleitern der Feuerwehren oder die Kettensägen der Forstarbeiter. Die Kanalarbeiten werden mit einer Vorführung eines Hochdruckreinigers für die Abwasserkanalspülungen simuliert.

Die Schüler erhalten bei den Ausbildungsinformationstagen ganz konkrete Praxishinweise zu den Ausbildungsberufen. Foto: Martin Haselhorst

Vorgestellt werden an den beiden Tagen 15 Ausbildungsberufe, für die im Jahr 2022 noch Azubis gesucht werden. Insgesamt bieten die städtischen Unternehmen Ausbildungen in immerhin 20 unterschiedlichen Berufsbildern an. Eingeladen wurden daher auch die Lernenden aller Schulen der Stadt, die in diesem oder im nächsten Jahr ihren Schulabschluss machen. Auch duale Studiengänge und höhere Verwaltungslaufbahnen werden vorgestellt.

Ausbildungsleiterin Monika Kupitz hofft, dass nun - nach der fehlenden Resonanz der Schulen - zumindest nachmittags viele Eltern und Jugendliche den Weg zum Stadtwerke-Campus finden werden. „Das schöne bei uns ist doch, dass hier alle nicht nur einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, sondern dass man hier praktisch was machen und ganz viel sehen kann“.

