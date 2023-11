Stadt Arnsberg bereitet Notfall-Kontakte vor

Arnsberg. Die Erreichbarkeit der Dienststellen nach dem Cyber-Angriff ist gewährleistet. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

Durch die Cyber-Attacke auf den IT-Dienstleister der Stadt Arnsberg ist der Mailverkehr nach außen weiterhin gestört. Deshalb richtet die Stadt Arnsberg kurzfristig E-Mail-Kontakte für den Notfall vor, die in dringenden Angelegenheiten angeschrieben werden können. Die telefonische Erreichbarkeit ist unabhängig davon weiterhin gewährleistet, ebenso der FAX-Empfang. Aktuelle Meldungen werden außerdem in der ArnsbergApp veröffentlicht. Die App gibt es kostenlos in den gängigen Appstores. Das berichtet die Stadtverwaltung. Der Kreis geht davon aus, dass die Auswirkungen des Angriffs auch kommende Woche noch zu spüren sind.

Aktuelle Kontaktmöglichkeiten

Telefon: Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger über das Service-Telefon der Stadt Arnsberg unter 02932 2010 oder den zuständigen Dienststellen melden. Eine Übersicht aller Telefonnummern wurde zwischenzeitlich online gestellt auf die Beteiligungsplattform der Stadt Arnsberg unter dem Link https://beteiligung.arnsberg.de.

Post: Anliegen können wie gewohnt schriftlich per Post geschickt werden an

Stadt Arnsberg, Postfach 2340, 59713 Arnsberg.

E-Mail: Für dringende Angelegenheiten ist die Stadt Arnsberg ab 3. November unter folgenden E-Mail-Adressen erreichbar.

Bürgermeister:

buergermeister@stadtverwaltung-arnsberg.de

Bürgermeisterreferat:

buergermeisterreferat@stadtverwaltung-arnsberg.de

Beschwerdemanagement:

beschwerdemanagement@stadtverwaltung-arnsberg.de

Dezernat Bildung, Kultur, Sport:

bildung_kultur_schule@stadtverwaltung-arnsberg.de

Dezernat Jugend, Familie, Soziales, Integration, Gesundheit:

dezernat3@stadtverwaltung-arnsberg.de

Dezernat Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt, Mobilität:

planen_bauen@stadtverwaltung-arnsberg.de

Geschäftsbereich Sicherheit, Ordnung, Bürgerdienste:

ordnungsamt@stadtverwaltung-arnsberg.de

Technische Dienste:

technischedienste@stadtverwaltung-arnsberg.de

Referat Innere Dienste:

inneredienste@stadtverwaltung-arnsberg.de

Geschäftsbereich Finanzen, Beteiligungen:

finanzdienste@stadtverwaltung-arnsberg.de

VHS:

vhs@stadtverwaltung-arnsberg.de

Wirtschaftsförderung:

wfa@stadtverwaltung-arnsberg.de

Feuerwehr:

feuerwehr@stadtverwaltung-arnsberg.de

Rettungsdienst:

rettungsdienst@stadtverwaltung-arnsberg.de

Zu beachten ist, dass E-Mails an die oben genannten Kontakte aktuell nur ohne Anhänge gesendet werden können!

In der kommenden Woche werden weitere E-Mail-Postfächer eingerichtet und bekanntgegeben, um diesen Kommunikationsweg für die Bürgerinnen und Bürger auszubauen. Darüber hinaus sind die Stadtwerke Arnsberg und das Freizeitbad Nass unter den gewohnten Kontaktdaten erreichbar. Die Internetseite der Stadt Arnsberg www.arnsberg.de ist weiterhin nicht erreichbar. Auch der Kontakt über die gängigen E-Mail-Adressen (beispiel@arnsberg.de) funktioniert nicht: Mitarbeitende können keine Nachrichten an externe Adressen versenden oder von externen Adressen empfangen. Bitte beachten: Wer eine Nachricht an eine offizielle Mailadresse der Stadt Arnsberg schickt, erhält keine Fehlernachricht. Die Nachricht kommt allerdings nicht an und wird voraussichtlich auch später nicht mehr zugestellt.

