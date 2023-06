Stadt Arnsberg hat jetzt eine Nachhaltigkeitsmanagerin

Arnsberg. Mit verschiedenen Fördermitteln konnte die neue Stelle der Nachhaltigkeitsmanagerin geschaffen werden. Das sind Sarah Fischers Aufgaben.

Mit Unterstützung und mit Fördermitteln der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) ist in Arnsberg eine neue Stelle für kommunale Entwicklungspolitik ins Leben gerufen worden: Die Nachhaltigkeitsmanagerin Sarah Fischer arbeitet in diesem für die Stadtverwaltung recht neuen Themenfeld seit April beim Referat für nachhaltige Entwicklung der Stadtverwaltung.

Bereits mit dem politischen Beschluss der Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie wurde die vertiefte Beschäftigung mit dem Themenfeld „Globale Verantwortung/Eine Welt“ vorgesehen. Mit der erfolgreichen Antragsstellung und der Bereitstellung der Fördermittel konnte nun die neue Stelle in Arnsberg geschaffen werden. „Zu einer nachhaltigen Entwicklung in unserer Stadt gehören nicht nur erneuerbare Energien und eine geringere Nutzung des Pkws. Auch das Thema Armut, Hungersnöte und weltweite Ungleichheiten sind feste Bestandteile der globalen Nachhaltigkeitsziele“, erklärt die Nachhaltigkeitsmanagerin Sarah Fischer.

Nachhaltige Entwicklungsziele sollen vorangetrieben werden

Diese Ziele, die sogenannten „Sustainable Development Goals (SDGS)“ sind Bestandteil der Agenda 2030 – ein Handlungsrahmen für eine nachhaltige Entwicklung, welcher von 193 Staaten unterschrieben wurde. Seit 2016 werden durch die SKEW die notwendigen Mittel für solche Personalressourcen in öffentlichen Verwaltungen gestellt, die sich mit den sozialen Themen der Nachhaltigkeit beschäftigen. Zurzeit sind 49 Projekte in Deutschland aktiv.

In Arnsberg lassen sich vier zentrale Themenfelder der kommunalen Entwicklungspolitik zuordnen: internationale Städtepartnerschaften, fairer Handel und faire Beschaffung, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die global nachhaltige Kommune. Dabei geht es vor allem darum, dass globale Herausforderungen wie der Klimawandel, das Artensterben und weltweite Ungleichheiten auch global überwunden werden müssen. Dazu sind eine gute Vernetzung und internationale Partnerschaften wichtig.

Ein zentrales Projekt der neu geschaffenen Stelle ist daher der Aufbau einer Nachhaltigkeitspartnerschaft mit der Stadt Morogoro in Tansania. Innerhalb dieser wird gemeinsam mit der Partnerkommune ein Handlungsrahmen für die Umsetzung der Agenda 2030 in beiden Städten, Arnsberg und Morogoro, entwickelt. Die neue Koordinationsstelle bei der Stadt Arnsberg arbeitet daran, den Zugang zu den Angeboten im Bereich der Nachhaltigkeit für alle möglich zu machen. Auch lokale Akteurinnen und Akteure sollen durch die Koordinationsstelle unterstützt werden.

Das ist Sarah Fischers Sicht auf ihre Stelle

„Ich sehe die Entwicklungspolitik als Chance, auf weltweite Ungleichheiten und unmenschliche Lebensbedingungen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig möchte ich nachhaltige Alternativen wie den fairen Handel, die Kreislaufwirtschaft oder eine klimafreundliche Ernährung den Menschen näherbringen“, sagt Sarah Fischer. „Dadurch möchte ich das Bewusstsein für die Eine Welt stärken.“

Die Koordinationsstelle „Kommunale Entwicklungspolitik“ bei der Stadt Arnsberg ist erreichbar unter: 02932/2011165 und per E-Mail unter s.fischer@arnsberg.de

