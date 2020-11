Stadt Arnsberg richtet neue Corona-Hotline ein

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg hat ab sofort eine neue Corona-Hotline eingerichtet. Das geschieht um die Anfragen bürgerfreundlich zu bündeln.

Derzeit steigen die Corona-Fallzahlen und durch schärfere Regeln versuchen wir, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen oder gar zu verhindern. Neben den Regelungen der Landesregierung wurden auf örtlicher Ebene weitere Regelungen getroffen. „Für viele Betroffene ergeben sich hierzu Fragen zu fast allen Lebensbereichen. Bislang wurden die unterschiedlichen Fragen in den jeweiligen Fachabteilungen der Stadtverwaltung beantwortet. Das haben wir jetzt ressourcenschonender und bürgerfreundlicher gestalten können“, so Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Durch die Einrichtung einer Hotline besteht für Bürger nun die Möglichkeit, die eigenen Fragen zentral an eine Hotline zu stellen, ohne die zuständige Stelle ausfindig machen zu müssen.

Wissensmanagent im Hause nutzen

Die Hotline steht ab heute über die Telefonnummer 02932 201-1130 zur Verfügung. Wer lieber schreiben möchte, kann sein Anliegen per E-Mail an die E-Mail-Adresse corona-auskunft@arnsberg.de senden und bekommt eine Antwort dann per E-Mail zugesandt. „Durch die Nutzung eines Wissensmanagements können umfangreich sehr viele Fragen zum Thema Corona-Virus direkt zentral beantwortet werden“, so Bittner weiter.

