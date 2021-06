Stadt Arnsberg unterstützt Ferienfreizeit-Angebote vor Ort

Vereine und Verbände aus Arnsberg, die in den Sommerferien Freizeitangebote vor Ort anbieten, können sich das von der Stadt fördern lassen.

Arnsberg. Coronabedingt werden auch in 2021 viele Ferienfahrten von Vereinen und Verbänden in den Sommerferien abgesagt. Einige Anbieter haben aber Ideen für Angebote in Kleingruppen vor Ort entwickelt – und können sich diese mit kommunalen Mitteln fördern lassen.

Mit der Sonderförderung für „Tagesmaßnahmen im Rahmen der Stadtranderholung“ können pro Tag und Person 5 Euro (statt bisher 3,50 Euro) bezuschusst werden, teilt die Stadt Arnsberg mit. Voraussetzung ist, dass für alle Maßnahmen ein geeignetes Hygienekonzept erarbeitet und vorgelegt wird.

Fragen zur Beantragung gehen an das Familienbüro unter 02932-2011395 oder familienbuero@arnsberg.de. Förderrichtlinien und Anträge sind auf der städtischen Internetseite zu finden unter www.arnsberg.de/jugend/jugendfoerderung.

Im Rahmen der Lockerungen der Coronaschutzmaßnahmen sind aktuell wieder Gruppenangebote der Kinder- und Jugendarbeit im Freien und in geschlossenen Räumen möglich. Von daher können, vorbehaltlich der Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz, ab der zweiten Juni-Woche die ersten Ferienangebote veröffentlicht werden. Eine Online-Anmeldung ist ab Montag, 14. Juni (15 Uhr) geplant. Info zu den Angeboten werden auf der städtischen Homepage veröffentlicht: www.arnsberg.de/kinderstadt.

