Stadt Arnsberg veröffentlicht digitales „Schwarzes Brett“

Arnsberg. Ein digitales „Schwarzes Brett“ soll in Arnsberg Gesuche und Hilfsangebote aus der Nachbarschaft bündeln. So funktioniert die virtuelle Börse.

Die Stadt Arnsberg möchte gerne das geballte Wissen über ehrenamtliche Hilfsangebote in Arnsberg und den Ortsteilen bündeln und über ein neues Online-Angebot – ein Schwarzes Brett für die ganze Stadt – informieren, das Bürgerinnen und Bürger ab sofort über kurzelinks.de/schwarzesbrett aufrufen können. Wer kennt wen, der meiner Nachbarin beim Rasenmähen helfen kann? Gibt es jemanden, der in meinem Stadtteil ehrenamtlich Mathe-Nachhilfe anbietet? Nur zwei Beispiele für praktische Hilfe, die es oftmals unter Nachbarn und Bekannten gibt.

Unter dem Motto „Ehrensache Arnsberg“ können ab sofort alle Bürgerinnen und Bürger auf der Plattform Hilfsangebote und auch -gesuche veröffentlichen. Die Idee dahinter funktioniert nach dem Prinzip „Schwarzes Brett“: Wer zum Beispiel ehrenamtliche Hilfe anbieten, Projekte initiieren oder kostenfreie Treffen organisieren möchte, kann sie als kurzes Angebot formulieren und online freischalten. Gleiches gilt für Menschen, die konkrete Hilfestellung benötigen.

Wird Unterstützung gesucht, die durch ehrenamtlichen Einsatz geleistet werden könnte, können auch solche Gesuche auf der Plattform veröffentlicht werden.„Publiziert werden können somit beispielsweise Veranstaltungen, Aktionen oder auch Vereinsaktivitäten ebenso wie Ideen für neue Events oder auch die Suche nach Unterstützerinnen und Unterstützer für die Realisierung eines neuen Projektes. Der Kreativität der Bürgerinnen und Bürger sind hier keine Grenzen gesetzt“, erklärt Kirsten Heckmann, Leiterin des Bürgermeisteramtes.

Digitales „Schwarzes Brett“ der Stadt Arnsberg veröffentlicht

Das „Schwarze Brett Arnsberg“ soll dauerhaft helfen, die Vernetzung im Stadtgebiet voranzutreiben. Ideen- und Projektbörse soll eigenständig von der Gesellschaft genutzt werden. Wichtig zu wissen ist, dass die Stadt dabei keine Vermittlungs- oder Moderationsfunktion – und damit auch keine Haftung für die eingestellten Inhalte oder deren Aktualität – übernimmt. Der Grundgedanke: Die Stadt Arnsberg liefert das „Werkzeug“, die Bürgerinnen und Bürger können es mit Inhalt füllen. Mit dem Angebot stellt sie eine wichtige Grundlage zur Verfügung, über die die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure dann selbstständig tätig werden können.

„Dieser Aspekt ist uns sehr wichtig, denn er definiert den zentralen Zweck der neuen Plattform: Ziel ist, dass die Gesellschaft ihre in der Corona-Pandemie bewiesene Solidarität weiter ausbaut, dass Netzwerke geknüpft und neue Kontakte geschaffen werden. Hier werden wir als Stadt nicht ‚dazwischen funken‘, sondern setzen auf einen eigenverantwortlichen, achtsamen Umgang“, erklärt Kirsten Heckmann.

Der Umgang mit dem „Schwarzen Brett“ ist denkbar einfach: Nach einer kurzen, unkomplizierten Registrierung an der Plattform kann man direkt starten – mobil am Laptop, Tablet oder Smartphone oder auch am PC. Wer einmal registriert ist, kann sich durch die verschiedenen „Annoncen“ suchen oder aber klickt einfach auf den Button „Idee anlegen“ und wird Schritt für Schritt angeleitet. Für jedes Projekt sollten idealerweise Kontaktdaten angegeben werden, damit Unterstützer sowie Hilfesuchende wissen, an wen sie sich direkt wenden können.

Für Fragen zur Handhabung des neuen Angebots steht Stephanie Schnura von der Stadt Arnsberg gerne zur Verfügung unter s.schnura@arnsberg.de oder per Tel. unter 02932 201 1654.

