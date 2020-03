Für den Bereich Steinweg / Alter Markt habe man keine Gebühren für die Sondernutzung öffentlichen Raums festgelegt, sondern die betreffenden Geschäftsinhaber per Anschreiben lediglich um Stellungnahmen gebeten.

„Weil es unser Ziel ist, im Konsens mit den Anliegern Lösungen zu finden,“ sagt der zuständige Sachbearbeiter der Verwaltung, Jürgen Kemper. Damit liegt nun auch die von unserer Zeitung erbetene Stellungnahme der Stadt zur Gebühren-Verweigerung des Geschäftsmanns Dirk Elkemann vor (wir berichteten).

Jürgen Kemper: „Die Situation hat sich leider verändert“

„Mit dem Inkrafttreten des Landesstraßengesetztes am 1. Januar 1962,“ so Jürgen Kemper, „ist diese Sondernutzung gesetzlich verankert. Aber nun hat sich die Situation leider geändert.“

Denn: Umso angespannter die Haushaltslage der Stadt in den letzten Jahren geworden sei, „umso mehr wurden wir auch durch die Kommunalaufsicht gedrängt, Gebühren für Sondernutzungen zu erheben“.

Stadt: NRW-Gemeindeordnung legt Reihenfolge der einzusetzenden Einnahmen fest

Schließlich schreibe die Gemeindeordnung NRW den Kommunen die Reihenfolge der einzusetzenden Einnahmen vor. „Und bei der Finanzierung der städtischen Ausgaben sind eben zunächst Gebühren einzusetzen, da diese dem Bürger eine direkte Gegenleistung bieten.“

Reichen die Gebühren nicht aus, sind Beiträge zu erheben, da der Bürger die Möglichkeit einer Gegenleistung erhalte. „Erst danach dürfen Steuermittel eingesetzt werden.“

Zu wenig Personal: Umsetzung ist nur schrittweise möglich

Vor diesem Hintergrund habe der Stadtrat 2010 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen verabschiedet. „Und aufgrund dieser Satzung werden in der Stadt Arnsberg nun erstmalig Gebühren für Sondernutzungen erhoben.“

Da jedoch mit Einführung der Satzung keine neue Stellen geschaffen worden seien, habe man diese zusätzlichen Aufgaben mit dem vorhandenem Personal in Angriff nehmen müssen. „Deshalb konnten wir bei der Umsetzung nur schrittweise vorgehen.“

Zunächst bereits bestehende Sondernutzungserlaubnisse an neue Rechtslage angepasst

Nach Inkrafttreten der Satzung, erläutert Jürgen Kemper, sei es auch ein finanzieller Unterschied, ob eine Sondernutzung mit der erforderlichen Erlaubnis - und somit gegen Entrichtung einer Gebühr - oder ohne Erlaubnis ausgeübt werde.

„Neben den laufenden Anträgen haben wir so zunächst die bereits bestehenden Sondernutzungserlaubnisse an die neue Rechtslage angepasst.“ Zuerst im Stadtbezirk Neheim, wo - anders als in Arnsberg - noch die geltende Gestaltungsrichtlinie für die Innenstadt zu beachten gewesen sei.

Die Überprüfung erfolgt aus Gründen der Gleichbehandlung und der Fairness

„Aber nicht zuletzt aus Gründen der Gleichbehandlung, der Fairness und der Wettbewerbsgleichheit ist es geboten,“ sagt Jürgen Kemper, „verstärkt auch ungenehmigten Sondernutzungen nachzugehen und den Sachverhalt zu überprüfen.“ Wie jetzt auf Steinweg und Alter Markt.

In den Fällen, in denen eine Erlaubnis bislang nicht vorgelegen habe, „haben wir dann die jeweiligen Geschäftsinhaber im Rahmen einer Anhörung darauf und auf die Möglichkeit eines Antrags auf Sondernutzung hingewiesen.“

„Eine Entscheidung über Zahlungen wurde bis jetzt nicht getroffen“

Ein Beispiel für eine mögliche Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraums, die allerdings in dieser aufdringlichen Form für die Verwaltung für den historischen Altstadtbereich nicht angemessen wäre. Foto: Privat

Ebenso auf die Gebührenpflicht . „Mit dem Hinweis, dass Gebühren bis zu vier Jahre rückwirkend zu bezahlen sind.“ Was ebenfalls der Gleichbehandlung geschuldet sei.

„Dabei handelt es sich aber keinesfalls um eine Sanktion. Es wird vielmehr der gleiche Gebührensatz zugrunde gelegt, wie bei einer genehmigten Sondernutzung.“

Mit den versendeten Schreiben - wie es auch Geschäftsinhaber Dirk Elkemann ins Haus flatterte (wie berichtet) - solle sichergestellt werden, dass die Verwaltung bei späteren Entscheidungen über Sondernutzungen möglichst umfassende Kenntnisse des Sachverhalts besitze.

„Aber eine Entscheidung über Zahlungen wurde bis jetzt nicht getroffen.“

In Arnsbergs „Guter Stube“ soll der öffentliche Raum mit dem Umfeld im Einklang sein

„Nicht vergessen werden sollte jedoch auch,“ sagt Jürgen Kemper, „dass wir uns im Bereich Steinweg/Alter Markt in ,Arnsbergs Guter Stube’ befinden.“

Zwar existiere für die Altstadt im Gegensatz zur Neheimer Innenstadt keine Gestaltungsrichtlinie für Sondernutzungen, aber es müsse dennoch die sogenannte „Gestaltqualität“ des dortigen öffentlichen Raums mit der Bedeutung des Ortes in Einklang gebracht werden“. In diesem Zusammenhang gelte es, eine Überfrachtung durch Sondernutzungen zu verhindern.

Die Stadtverwaltung setzt beim weiteren Vorgehen auf Konsens mit den Anliegern

Auch weil es unbestritten sei, dass die dort vorhandenen historischen Straßen- und Gebäudeensemble zu schützen seien.

„Die Verwaltung ist, selbst wenn es keine klar definierte Gestaltungsrichtlinie gibt, bestrebt, dieses Stadtbild auch im Rahmen von Sondernutzungserlaubnissen zu bewahren. Und zwar im Konsens mit den Anliegern.“