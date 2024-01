Die Dinscheder Brücke in Oeventrop bleibt länger als erwartet gesperrt. Die Stadt wartet mit Notlösung auf.

Provisorische Lösung Stadt-Fahrdienst wegen gesperrter Brücke in Oeventrop

Oeventrop Die Stadt Arnsberg richtet für den Stadtteil Oeventrop einen provisorischen Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Personen ein.

Die Stadt Arnsberg richtet für den Stadtteil Oeventrop kurzfristig einen provisorischen Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Personen ein. Damit soll den von der vorsorglichen Sperrung der Dinschender Brücke betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern der Dorfbezirke „Dinschede“ und „Glösingen“ in den ersten Tagen des neues Jahres die Möglichkeit gegeben werden, dringende und unaufschiebbare Erledigungen verrichten zu können.

Das Angebot richtet sich wegen begrenzter Kapazitäten an Personen, die keine anderen Möglichkeiten der Mobilität nutzen können. Zunächst nur am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Januar, fährt deshalb ein städtischer Kleinbus von der Glösingerstraße / Bäckerei Hahne (Hauptgeschäft) mit mehreren Haltepunkten bis zum Einkaufzentrum am Widaymarkt in Oeventrop.

Mehrere Haltepunkte eingeplant

Der Kleinbus der Stadt Arnsberg fährt zum ersten Mal am Dienstag, 2. Januar, um 10 Uhr ab Glösinger Straße / Bäckerei Hahne. Weitere Haltepunkte sind: „Glösinger Feld“, ehemaliges Stadtbüro Oeventrop/Kirchstraße, Lidl-Markt Oeventrop und als letzte Station „Widaymarkt“. Hier legt der provisorische Fahrdienst der Stadt Arnsberg ein Einkaufspause von ca. 30 Minuten ein, bevor mit den angemeldeten Mitfahrenden die Rückfahrt in Richtung Glösingen und Dinschede startet. Eine weitere Tour zur gleichen Zeit ist am Mittwoch, 3. Januar, geplant.

Fahrten mit städtischen Fahrzeugen

Die Fahrten erfolgen mit städtischen Fahrzeugen und durch städtische Mitarbeitende. Um eine bessere Koordination des Angebotes zu ermöglichen, bittet die Stadt Arnsberg einen Fahr-Wunsch zuvor rechtzeitig beim Service-Telefon der Stadt Arnsberg unter der Rufnummer 02932 / 201-0 anzumelden, da die Kapazitäten beschränkt sind. Das Service-Telefon der Stadt Arnsberg ist ab Dienstag, 2. Januar, 8 Uhr wieder erreichbar.

Stadt stellt „Mitfahrer-Bänke“ auf

Ergänzend stellt die Stadt Arnsberg im Laufe des Dienstags an den genannten Haltepunkten im Stadtteil auch so genannte „Mitfahrer-Bänke“ auf, die speziell als diese gekennzeichnet werden. Diese Bänke sollen für die bereits vorhandenen und auf privater Basis organisierten Fahrdienste aus der Dorfgemeinschaft genutzt werden können. Damit möchte die Stadt die Hilfsangebote zur Mobilität im Stadtteil auch durch spontane private Mitfahrgelegenheiten unterstützen.

Lösungen für Schülerinnen- und Schüler-Beförderung

Für den Beförderungsverkehr von Schülerinnen und Schülern der Grundschule Oeventrop sowie für Schüler:innen, die eine weiterführende Schule besuchen ist eine Lösung erarbeitet worden. Mit Wiederbeginn der Schule am Montag, 8. Januar, wird zunächst ein Transfer mit Bussen organisiert. Details zu diesem Angebot erfolgen später und sind abhängig von der Dauer der Brückensperrung.

Hintergrund

Während der Weihnachtstage 2023 war es zu einem massiven Hochwasser in der Stadt Arnsberg gekommen. Große Baumstämme wurden dabei durch die Ruhr an die Stützpfeiler der provisorischen Ruhr-Überquerung gespült worden. Um die Bürgerinnen und Bürger keiner Gefahr durch eine möglicherweise instabil gewordene Brücke auszusetzen, wurde diese von der Stadt Arnsberg für Fußgänger:innen, Radfahrende sowie motorisierte Fahrzeuge komplett gesperrt. Die Stadt Arnsberg bemüht sich um eine schnelle Inaugenscheinnahme des Bauwerkes durch Fachleute des zuständigen Landesbetriebes. Erst danach kann die Brücke wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Die Stadt Arnsberg bittet die betroffenen Anlieger:innen weiterhin um Verständnis.

