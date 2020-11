Brandkrustenpilz Stadt will in Neheim zwei alte kranke Linden fällen

Neheim/Hüsten. Die Stadt Arnsberg fällt bald drei Bäume und erklärt, warum das nötig ist.

Über drei anstehende Baumfällungen informiert die Stadtverwaltung Arnsberg. „Zwei Linden, rechts und links der Zufahrt zur Feuerwache Neheim, weisen einen Befall mit Brandkrustenpilz auf. Der Befall ist schon fortgeschritten, so dass die Versorgung der Bäume stark beeinträchtigt ist. Die Bäume sind nicht mehr verkehrssicher und müssen gefällt werden“, schreibt die Stadt Arnsberg. Gerade auch in dem Bereich müsse die Ausfahrt der Rettungswache immer gewährleistet sein.

Vor Hüstener Kita soll am Samstag, 7. November, eine Blutbuche gefällt werden

Vor der KiTa Pusteblume in Hüsten steht eine Blutbuche. Diese Buche hat erhebliche Rindenschäden. Es handelt sich dabei um Sonnenbrandschäden. „Die Vitalität des Baumes ist stark herabgesetzt, auch deshalb wird der Baum die Schäden nicht kompensieren können“,l schreibt die Stadtverwaltung. Die ehemaligen Gebäude standen ziemlich nah an dem Baum. Durch die Freistellung des Baumes (Buchen vertragen das nicht) ist es hier zu Sonnenbrand gekommen, Aber auch die Ausbauarbeiten allgemein und die letzten trockenen Sommer haben dem Baum stark zugesetzt. „Es war zu befürchten, dass es der Baum schwer haben wird, aber er sollte die Chance bekommen, erhalten zu werden. Leider hat das nicht funktioniert“, so die Stadt.

Die Einschätzungen des Fachdienstes Grünflächen|Forst|Friedhöfe wurden durch Gutachten bestätigt. Für die drei Bäume erfolgt eine Neupflanzung. Die Linden werden in den nächsten Tagen, die Buche wird bereits am Samstag, November, gefällt.