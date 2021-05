Stadtbibliothek Arnsberg an allen drei Standorten geöffnet

Arnsberg/Neheim/Hüsten. Die „Medien to go“-Pakete sind ein Renner. Bereits über 1000 Stück wurden in den vergangenen Monaten ausgegeben

Die Stadtbibliothek Arnsberg hält die Medien-Angebote an ihren Standorten in Arnsberg, Hüsten und Neheim aufrecht. Ganz wichtig: Trotz der aktuellen Bestimmungen, die sich am Inzidenz-Wert des Hochsauerlandkreises orientieren, kann die Stadtbibliothek weiter geöffnet bleiben.

Ein Besuch in einem der drei Standorte ist nach der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einem Nachweis über eine vollständige Corona-Schutzimpfung möglich. Ein persönlicher Besuch kann auch mit einem Nachweis über eine Immunisierung (nach einer überstandenen Erkrankung mit dem Corona-Virus), die mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt, erfolgen.

Zudem packen die Mitarbeiterinnen weiterhin die „Medien to go“-Pakete. Dazu können Bücher, Hörbücher, Filme sowie Musik-CD kontaktlos bestellt und abgeholt werden. Für diesen Service ist kein tagesaktueller Corona-Test erforderlich.

Über 1000 Pakete sind in den letzten Monaten bereits gepackt und ausgegeben worden. Wer ein „Medien-to-go-Paket“ in Anspruch nehmen möchte, kann die gewünschten Medien über den Online-Katalog webopac.citikom.de/arnsberg aufrufen. Um Medien auszuwählen, muss auf ein Suchergebnis geklickt oder getippt werden.

Im Dialogfeld „Exemplare“ finden sich hier alle Angaben, die für die Bestellung notwendig sind: Es wird über die Verfügbarkeit des Buches informiert und der Standort des Mediums (Arnsberg, Hüsten oder Neheim) angegeben. Dazu wird auch die Mediennummer genannt.

Auch eine telefonische Bestellung ist in der Stadtbibliothek Arnsberg möglich

Wer ein Buch für das Medien-to-go-Paket bestellen möchte, schickt die Mediennummer per Mail an den jeweiligen Bibliotheksstandort, an dem das Medium vorrätig ist und an dem die Medien später abgeholt werden können.

Dafür können die folgenden Mail-Adressen genutzt werden: Standort Arnsberg: bibliothek.arnsberg@arnsberg.de, Standort Hüsten: bibliothek.huesten@arnsberg.de, Standort Neheim: bibliothek.neheim@arnsberg.de. Eine Bestellung ist auch telefonisch möglich: Arnsberg: 02931- 1781, Hüsten: 02932-33491, Neheim: 02932-29680.

Neues Angebot für Schulen: „Bib-to-go – eine Bibliothek geht auf Reisen“

Leider können bei der Stadtbibliothek Arnsberg Corona bedingt seit geraumer Zeit kleine Klassenführungen mehr statt finden. Um Schüler aus Arnsberg trotzdem mit der Stadtbibliothek vertraut zu machen, hat sich das Team ein weiteres Paket ausgedacht: „Bib-to-go – eine Bibliothek geht auf Reisen“ lautet das neue Angebot, das sich speziell an Schulen richtet. Dabei kann ein Medienkoffer mit verschiedenen Leseangeboten zusammen mit einem Stofftier und Bilderkarten für Kinder kostenlos ausgeliehen werden.

„Wenn man auf die Reise geht, packt man einen Koffer. Und genau das haben wir getan! Fünfzehn verschiedene Programme warten jetzt darauf, mit Interessierten auf die Reise gehen zu können“, beschreibt die Leiterin der Stadtbibliothek Arnsberg, Jutta Ludwig.

Jutta Ludwig: „Wir hoffen, so den Kindern einen Anreiz zu geben“

In jedem Koffer sind ein Buch, ein oder mehrere Kuscheltiere und eine Mappe mit Präsentationsfolien mit Bildern sowie Text zum Zeigen und Vorlesen. Zusammen mit den Geschichten und Tieren können die Kinder die Welt der Bibliothek entdecken und in wundervolle, spannende und abenteuerlustige Geschichten eintauchen. „Wir hoffen, so den Kindern einen Anreiz zu geben, unsere Bibliotheken zu besuchen und neue Welten zu entdecken“, so Jutta Ludwig weiter.

Sowohl beim Packen des „Bib-to-go“-Koffers als auch bei der Rückgabe werden alle Corona-Hygienevorschriften eingehalten. Die ausgeliehenen Medien gehen nach der Rückgabe zunächst in Quarantäne.

