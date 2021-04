Stadtbibliothek Neheim: Kathrin Heinrichs liest online

Arnsberg. Kathrin Heinrichs, Autorin der bekannten Sauerland-Krimis, ist am 15. April auf YouTube zu erleben.

In den Bibliotheksstandort Neheim sind die Bücher eingezogen. Damit in die Marktpassage auch das Leben zurückkehrt, hat sich Bibliotheksleiterin Jutta Ludwig etwas ganz Besonderes ein­fallen lassen. Am Donnerstag, 15. April, wird es eine Online-Lesung geben – ab 19 Uhr ist Kathrin Heinrichs, Autorin der bekannten Sauerland-Krimis, auf YouTube zu Gast. Krimi-Fans können die Lesung live mitverfolgen. Der Link zum Zuschauen – https://www.youtube.com/user/ArnsbergVideo.

Besonderes Programm

Kathrin Heinrichs tritt regelmäßig in Neheim auf und sorgt immer für ein ausverkauftes Haus. Zuletzt gastierte sie mit ihrem aktuellen Vincent Jakobs – Krimi „Aus dem Takt“ in der Bibliothek, damals noch in der ehemaligen Realschule in der Goethestraße. Für die erste Lesung am neuen Bibliotheksstandort Marktpassage hat die Autorin und Kabarettistin nun ein besonderes Programm zusammengestellt: Sie wird brandneue Kurzkrimis präsentieren und dabei ihre gesamte Bandbreite von urkomisch bis todtraurig entfalten. Was sind das eigentlich für Menschen, die gefährliche Gegenstände von Autobahnbrücken auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen? Kathrin Heinrichs greift die Frage auf und entwickelt daraus eine packende Familientragödie. In „Freier Fall“ muss ein Vater damit leben, dass seine Tochter auf der A 46 Opfer eines solch heimtückischen Anschlags wird. Doch damit beginnt erst die Geschichte – der Kurzkrimi „Freier Fall“ erzählt, wie der Vater mit dem Schicksalsschlag gerade nicht leben kann – bis es zur dramatischen Gegenüberstellung kommt.

Kurzkrimi mal humorvoll

Eher humorvoll präsentiert sich Kathrin Heinrichs im Kurzkrimi „Zelt-Therapie“, den sie für die Anthologie „Das Campen ist des Mörders Lust“ geschrieben hat. Im Rahmen einer Paartherapie sollen sich Ulrike und Hartmut auf schöne Erlebnisse aus der Vergangenheit konzentrieren und zelten dazu am Sorpesee. Natürlich läuft es nicht so romantisch wie damals, erst kann Hartmut gar nicht schlafen - und dann plötzlich für immer. Heinrichs‘ mörderische Paartherapie lässt die Lachtränen fließen – und wer Corona-bedingt gerade in diesem Jahr einen Camping-Urlaub geplant hatte, wird sich das noch einmal überlegen. Kathrin Heinrichs garniert ihre Kurzkrimilesung wie immer mit kabarettistischen Plaudereien.

Wer an der Online-Lesung mit Kathrin Heinrichs am 15. April teilnehmen möchte, kann sie sich live auf YouTube anschauen.