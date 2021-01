Stadtschulpflegschaft: Julia Pauli weiter Vorsitzende

Arnsberg. Julia Pauli (Franz-Stock-Gymnasium) bleibt Vorsitzende der Stadtschulpflegschaft Arnsberg (SSP).

Bei ihrer ersten Online-Delegiertenversammlung hat die Stadtschulpflegschaft Arnsberg (SSP) kürzlich einen neuen Vorstand gewählt: Als Vorsitzende wurde Julia Pauli (Franz-Stock-Gymnasium) bestätigt. Zu ihrer Stellvertreterin wählten die Delegierten der einzelnen Mitgliedsschulen Susanne Beyrodt (ebenfalls FSG). Als Beisitzer fungieren in diesem Schuljahr Lars Karmann (Gymnasium Laurentianum), Holger Weber (Realschule Hüsten), Sinje Nolte (Gymnasium Laurentianum) und Robin Nissen (Sauerschule).

Besonders beschäftigte die Elternvertreter das Thema Distanzlernen. „An vielen Schulen läuft das Distanzlernen aktuell deutlich besser als im ersten Lockdown“, fasst Julia Pauli die Diskussion zusammen. „Unsere Delegierten haben viel Positives berichtet. Allerdings ist der Stand der Digitalisierung an den Schulen sehr unterschiedlich: Während an einigen Einrichtungen regelmäßiger Online-Unterricht an der Tagesordnung ist, finden an anderen Schulen nur sporadische Videokonferenzen für einzelne Klassen statt. Dies erschwert es den Schülern, zu einem geregelten Tagesablauf zu kommen und inhaltlich am Ball zu bleiben. Auch die Eltern sind zeitlich stärker ins Homeschooling eingebunden und noch mehr belastet.“

Verschiedene Ansätze

Die Delegierten nannten verschiedene Ansätze, mit denen an ihren Schulen gute Erfahrungen gemacht wurden. So stellt eine Grundschule den Kindern virtuelle Gruppenräume zur Verfügung, in denen sie sich treffen und gemeinsam Aufgaben bearbeiten können, was die Familien sehr gut annehmen. Als positiv wurde auch das Angebot einer regelmäßigen „Lern-Hotline“ empfunden. Lehrer stehen Kindern und Eltern dabei zu festgelegten Zeiten für Fragen zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation plant die SSP in 2021 zunächst keine größeren Live-Veranstaltungen für Eltern. Die Delegierten wollen sich aber in einigen Wochen erneut virtuell zu einem „digitalen Stammtisch“ treffen.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++