Stadtwerke Arnsberg: „Alle Entlastungen landen beim Kunden“

Alle Entlastungen sollen an die Kunden weitergegeben werden, so die Stadtwerke.

Arnsberg. Die Stadtwerke Arnsberg versprechen wollen so schnell es geht, alle politisch beschlossenen Entlastungen an die Gas-Kunden weitergeben.

Die Bundesregierung hat nun nach der kurzfristigen Einführung der Gasbeschaffungsumlage ebenso kurzfristig die Umlage wieder abgeschafft. In diesem Zusammenhang kündigte sie auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas sowie eine Gaspreisbremse an. Für die Umsetzung dieser Ankündigungen sind noch einige Details offen. „Sobald die Politik Klarheit geschaffen hat, werden die Stadtwerke Arnsberg die Änderungen selbstverständlich umsetzen“, teilt das kommunale Versorgungsunternehmen mit.

In einer Erklärung heißt es: „Die Stadtwerke werden die geplante Abschaffung Gasbeschaffungsumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde aufgrund der neuen politischen und rechtlichen Ausgangslage berücksichtigen“. Die Absenkung der Mehrwertsteuer werden die Stadtwerke Arnsberg demnach vollumfänglich – so wie es die Politik beschließt – an die Kunden weitergeben.

Da die rechtsverbindliche Veröffentlichung der Änderungen zu spät für eine Umstellung der Oktober-Abschläge erfolgte, wollen die Stadtwerke dies bei den November- und den Dezember-Abschlägen entsprechend berücksichtigen.

„Zur Ausgestaltung der Gaspreisbremse hat die Bundespolitik noch keine belastbaren Details genannt“, so die Stadtwerke. Es wurde eine Expertenkommission eingerichtet, die nach dem Willen der Politik ihre Vorschläge noch in der ersten Oktoberhälfte darlegen soll. Sobald die Politik hier die Details und einen Rechtsrahmen nennt, wollen die Stadtwerke darüber informieren. „Unabhängig von den politischen Vorgaben für die Gaspreise bleibt es für die Versorgungssicherheit weiterhin wichtig, dass sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte so viel Gas wie möglich einsparen“, appellieren die Stadtwerke Arnsberg an die Kunden.

