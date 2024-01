Stadtwerke bauen weiter - und sperren zunächst Kantstraße

Die Stadtwerke nehmen Straßenbaustellen in Neheim wieder auf (Symbolbild).

Neheim Am 1. Februar setzen sich die Arbeiten rund um „Zur Alten Ruhr“ fort. Anliegerverkehr bleibt einseitig möglich.

Die Stadtwerke Arnsberg kündigen die Wiederaufnahme der Arbeiten zum Ausbau der Straßen „Zur Alten Ruhr“ und Kantstraße am Binnerfeld an: Sie beginnen am Donnerstag, 1. Februar.





Im letzten Jahr wurde bereits der Abschnitt „Zur Alten Ruhr“ von „Schillerstraße“ bis „Kantstraße“ fertiggestellt.

Ab Donnerstag, 1. Februar, werden nun die Arbeiten wieder aufgenommen. Diese konzentrieren sich zunächst auf die „Kantstraße“ von Haus Nr. 1 bis 11.

Mehr aus Neheim und Hüsten

Nach Fertigstellung der „Kantstraße“ im Abschnitt von „Zur Alten Ruhr“ bis „Lange Wende“ wird der letzte Abschnitt der Straße „Zur Alten Ruhr“ von „Kantstraße“ bis „Lange Wende“ ausgebaut. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Juni 2024 geplant.





Während der Arbeiten kommt es im direkten Baustellenbereich zu einer Vollsperrung der Straße. Anliegerverkehr bis zur Baustelle bleibt von einer Seite möglich. Die Stadtwerke Arnsberg bitten um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen und Sperrungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg