Stadtwerke warnen vor Betrugsanrufen

Arnsberg Kunden der Stadtwerke Arnsberg müssen aufpassen: Betrüger geben sich als Mitarbeiter aus und wollen Zählerstände wissen.

Die Stadtwerke Arnsberg warnen ihre Kunden eindringlich vor betrügerischen Anrufen, die derzeit im Umlauf sind. Anrufende geben sich dabei fälschlicherweise als Mitarbeitende der Stadtwerke Arnsberg aus und versuchen an vertrauliche Kundendaten zu gelangen.

In diesen betrügerischen Anrufen wird nach den Zählerständen der Betroffenen gefragt. Die Stadtwerke Arnsberg weisen ausdrücklich darauf hin, keine sensiblen Informationen am Telefon preiszugeben. Die Sicherheit der Kunden sowie der Schutz ihrer Daten stehen dabei an oberster Stelle, schreiben die Stadtwerke.

Kundenservice kontaktieren

Im Falle eines verdächtigen Anrufs empfehlen die Stadtwerke Arnsberg, keinerlei persönliche Informationen zu teilen und stattdessen den offiziellen Kundenservice zu kontaktieren. Dieser ist telefonisch unter der Nummer 02932 201 3600 oder per E-Mail unter kundencenter@sw-arnsberg.de erreichbar. Die Mitarbeitenden des Kundendienstes stehen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

