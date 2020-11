Start- und Landebahn in Voßwinkel wird optimiert

Die Start-und-Lande-Bahn des Flugplatzes Arnsberg-Menden (FAM) in Voßwinkel wird saniert und verbreitert. Der Flugbetrieb auf dem Verkehrslandeplatz wird deshalb vom 16. bis zum 29. November dieses Jahres komplett eingestellt. Lediglich Hubschrauber können – nach vorheriger Absprache mit dem Tower – hier in Notfällen noch landen und starten.

Notwendig sind die umfangreichen Baumaßnahmen aus zweierlei Gründen: Zum einen soll der A

sphaltbelag der rund 50 Jahre alten Start-und-Lande-Bahn erneuert werden. Zum anderen wird die ursprüngliche Bahn verbreitert. Deshalb plant die private Flugplatz-Holding, hinter der die Mendener Unternehmensgruppe OBO Bettermann steht, seit einiger Zeit diese Baumaßnahme. Genehmigungsgrundlage dafür sei die bestandskräftige Platzgenehmigung, die bisher noch nicht in vollem Umfang umgesetzt worden sei, erläuterte Pressesprecher Ulrich Tückmantel von der Bezirksregierung in Münster, die für die Luftaufsicht und -sicherheit in Westfalen-Lippe verantwortlich zeichnet.

Asphaltdecke 50 Jahre alt

Sowohl die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Asphaltdecke als auch die Verbreiterung der Bahn dienten der Optimierung der Sicherheit bei Starts und Landungen der Propellermaschinen und kleinen Düsenjets bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 5,7 Tonnen, die am Verkehrslandeplatz zugelassen seien, erklärt Tückmantel.

Befeuerung wird versetzt

Im Zuge der Verbreiterung der alten Start-und-Lande-Bahn von 20 auf 25 Meter in nördliche Richtung zum Waldstreifen hin werde auch die Befeuerung zu dieser Seite hin versetzt, berichtete Tückmantel. Dazu müssten die rund 30 Begrenzungsleuchten demontiert und anschließend auf neuen kleinen Fundamenten wieder installiert werden. Hinzu käme die Verlegung mehrerer Kilometer an Stromkabeln. Final wird eine Fläche von 23.000 Quadratmeter mit einer neuen Deckschicht asphaltiert, dann stünde eine 1.055 Meter lange und 25 Meter breite Piste mit durchgängig gleichem und planem Belag zur Verfügung, so Tückmantel. An der Anzahl der Flugbewegungen pro Jahr und der Begrenzung bei den Größe der Maschinen ändere sich dadurch nichts.