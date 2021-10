Steinbruch-Unfälle Arnsberg: Staatsanwalt fordert Gutachten

In dem Steinbruch an der Stiepeler Straße in Herdringen ereignete sich am frühen Morgen ein Arbeitsunfall mit einem Muldenkipper. Der 62-jährige Fahrer erlag den schweren Verletzungen.

Arnsberg. Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich in einem Steinbruch in Herdringen ereignet. Es ist der dritte Unfall innerhalb kurzer Zeit im HSK.

Innerhalb weniger Wochen ereigneten sich drei Unfälle in Steinbrüchen im Hochsauerlandkreis, zwei davon in Arnsberg, einer in Meschede. Bei dem letzten, am heutigen Montag in Arnsberg-Herdringen, verstarb der Verunfallte an den Verletzungen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Arnsberg und hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.

+++ Lesen Sie auch: Arnsberg: Wie es mit dem „Sommermärchen“ weiter geht +++

Zum Hintergrund

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ein 62-jähriger Arnsberger mit seinem Muldenkipper einen mehrere Meter hohen Abhang im Steinbruch Ebel an der Stiepeler Straße in Herdringen hinunter gestürzt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und erlag diesen. Im Einsatz waren etwa 50 Einsatzkräfte, aufgeteilt auf den Löschzug Herdringen, der Löschgruppe Holzen, der Hauptamtliche Wache Arnsberg und Neheim, der Polizei, des Rettungsdienstes, der Bezirksregierung Arnsberg sowie eines Teams der Psychosozialen Unterstützung zur Betreuung der Anwesenden.

Arbeitsunfälle in Steinbrüchen Die Arbeitsunfallstatistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung führt Unfälle in Steinbrüchen, gemeinsam mit Tagebau, Ausgrabungen und Gäben, unter Baustellen auf. Im Jahr 2020 hat es laut Unfallstatistik in diesem Bereich 1332 meldepflichtige Unfälle in Deutschland gegeben. Drei davon verliefen tödlich. Der Bereich Steinbrüche, Tagebau etc. macht damit nur etwa 1,1 Prozent der Baustellenunfälle aus (gesamt 117.327).

Erst wenige Tage zuvor, am vergangenen Freitag, ereignete sich ein ähnlicher Arbeitsunfall. Im Calcit-Steinbruch in Arnsberg-Holzen in der Straße Deinstrop ist auch ein Muldenkipper-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Abhang etwa fünf Meter tief abgestürzt. Der in der Kabine eingeklemmte 57-Jährige musste schonend befreit werden. Dafür wurde der Wechsellader des HSK mit dem Abrollcontainer „Rüst“ neben dem Rüstwagen eingesetzt. Neben der technischen Rettung wurde auch der Brandschutz gesichert. Nach erfolgreicher Rettung und Erstversorgung des Schwerverletzten wurde dieser mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 in eine Spezialklinik transportiert.

Der erste Unfall in einem Steinbruch passierte einige Wochen zuvor im Steinbruch der Basalt AG in Berge bei Meschede. Hier war ebenfalls ein Fahrer eines Muldenkippers mit dem Fahrzeug in die Tiefe gestürzt. 16 Meter sei der Muldenkipper gefallen, der 34-jährige Mescheder wurde beim Sturz aus der Kabine geschleudert und schwer verletzt. Auch er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Das Gutachten

Aufgrund der Häufung der Unfälle und des tödlichen Verlaufs des letzten, gestrigen Unfalls hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg nun ein sogenanntes Unfallrekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben. „Wir wollen herausfinden, wie es zum Unfall in Herdringen gekommen ist“, erklärte Staatsanwalt Klaus Neulken. Dafür wird ein Gutachter speziell das Unfallfahrzeug sowie die Unfallstelle untersuchen, um Rückschlüsse auf mögliche Ursachen ziehen zu können. Ähnliche Untersuchungen soll es in den beiden anderen Fällen in Berge und Holzen geben. „Drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit – das ist schon eine Häufung, die es jahrelang zuvor nicht gab. Das kann Zufall sein und ein Zusammenhang unwahrscheinlich, doch wir müssen das prüfen“, so Neulken.

Außerdem hat der Staatsanwalt eine Obduktion des verstorbenen Arnsbergers beantragt, die zu der technischen Rekonstruktion des Unfallhergangs beitragen könne. „Die Obduktion kann, je nach den Verletzungen, weitere Rückschlüsse bieten oder auch nicht“, sagt Klaus Neulken.

+++ Auch interessant: Neheim: Großer Andrang beim Fresekenmarkt +++

Die ersten Untersuchungen werden die nächsten Tage andauern, dann werde die Staatsanwaltschaft, je nach Ergebnis der Ermittlungen, weitere Schritte einleiten. Letztendlich müsse geprüft werden, ob andere Personen zur Verantwortung gezogen werden können. „Dann stehe der Vorwurf der fahrlässigen Tötung beziehungsweise Körperverletzung in den anderen Fällen im Raum“, erklärt der Staatsanwalt.

Neben der Staatsanwaltschaft war bei dem tödlichen Unfall am Montag auch das Amt für Arbeitsschutz Arnsberg vor Ort. Dies sei immer der Fall, wenn es zu tödlichen oder schweren Arbeitsunfällen käme, teilte Ursula Kissel, Pressesprecherin der Bezirksregierung Arnsberg auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Auch das Amt für Arbeitsschutz führe Untersuchungen durch, wie es zu dem Unfall gekommen ist und inwiefern der Arbeitsschutz eingehalten wurde. „Steinbrüche unterliegen wie Baustellen ständigen Veränderungen. Deshalb müssen dort besondere Regeln beachtet werden“, erklärte Ursula Kissel.