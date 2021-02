Stepke-Kita feiert Karneval mit Kostüm - Stadt will nicht

Moosfelde/Hüsten. Eine neue „K-Frage“ (Kostüm-Frage) in Kitas: Stepke erlaubt Kindern eine Verkleidung, die Stadt verbietet es.

Die beiden Stepke-Kitas in Moosfelde und Hüsten haben sich entschlossen, gerade aufgrund der anhaltenden Pandemie und den einhergehenden Einschränkungen den Kindern, die die Kita besuchen, einen normalen Alltag zu bieten. Dazu gehöre eben auch die 5. Jahreszeit, schreiben die beiden Stepke-Kita-Leitungen. „Denn Kinder lieben es, in Rollen zu schlüpfen, sich zu verkleiden und dadurch in eine andere „Welt abzutauchen.“

Feier unter Beachtung geltender Hygienemaßnahmen

Unter den geltenden Hygienemaßnahmen feiern die Kinder auf Gruppenebene und haben so die Möglichkeit, einen schönen Tag in der Kita zu erleben, und die Pandemie ein Stück weit hinter sich zu lassen. Die Gruppen haben sich verschiedene Themen überlegt wie Tiere, Superhelden und Pirat und Unterwasserwelt. Kinder, die zu Hause betreut werden, erhalten von der Kita ein persönliches Anschreiben, Ausmalbilder, Luftballons, Konfetti und Luftschlangen und die Bitte, ihrer Kita ein Foto im Kostüm zukommen zu lassen. Der Alltag sei durch die massiven Einschränkungen auch für Kinder nicht leicht, umso wichtiger sei es, ihnen so viel Normalität wie möglich zu bieten.

Das Jugendamt der Stadt Arnsberg bezieht für die städtischen Kitas eine andere Position. Demnach ist in den Notbetreuungs-Gruppen keine Verkleidung an den Karnevalstagen erwünscht. Damit aber Kinder das Verkleiden und das in eine andere Rolle schlüpfen dennoch erleben können, will man in Absprache mit den Kita-Leitungen nach dem Lockdown und wenn alle Kinder wieder die Kita besuchen können, nach einer Möglichkeit suchen, dass sich die Kinder bei einer solchen alternativen Veranstaltung verkleiden können.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++