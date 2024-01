Sternsinger-Krise? Wo in Arnsberg die Zahlen noch stimmen

Nachwuchssorgen gibt es in Wennigloh nicht: 26 Kinder und Jugendliche sowie drei Erwachsene zogen Sonntag in acht Gruppen durch die Straßen des Bergdorfes.

Arnsberg Wir haben in einigen Pfarreien des Pastoralen Raums Arnsberg nachgefragt: Vielerorts boomt es bei den „Alt-Arnsberger“ Sternsingern!

Das traditionelle Sternsingen zum Fest der „Heiligen-Drei-Könige“ steckt vielerorts in der Krise. Zu wenig Kinder und Jugendliche, die mitmachen wollen, zu wenig Helferinnen und Helfer in den Gemeinden. Besonders die Großstädte in den Ballungsgebieten sind hiervon betroffen. Wie sieht es bei uns im eher ländlichen Raum aus? Wir haben in einigen Pfarreien des Pastoralen Raumes Arnsberg nachgefragt:

In Wennigloh sind auch Erwachsene dabei

In Wennigloh hat ein Generationswechsel in der Organisation des Sternsingens stattgefunden. Edith Stiefermann hat nach 42 Jahren das Amt an Luisa Westermann übergeben. „Als ich Anfang der 1980er Jahre anfing, die Idee für Wennigloh umzusetzen, gingen die Sternsinger noch mit umgenähten Tischdecken als Umhänge los“, erinnert sich die engagierte Bürgerin. Ihr zu Seite gestanden haben in den Jahren Annette Heymer, Helga Recha und Cordula Heymer. Jetzt hat Luisa Westermann zusammen mit Johanna Stiefermann, Olivia Hanke, Lena Förster und Johanna Bause das Zepter in den Händen. Die 22-jährige Studentin engagiert sich schon seit Langem in der Dorfgemeinschaft und freut sich auf diese neue Aufgabe. Nachwuchssorgen gibt es im Bergdorf nicht. 26 Kinder und Jugendliche sowie drei Erwachsene zogen gestern in acht Gruppen durch die Straßen, um den Segenswunsch zu überbringen. Am Mittag sorgten einige Mütter der Sternsinger im Pfarrheim für eine deftige Mahlzeit zum Aufwärmen.

Nudeln mit Bolognese-Sauce in St. Pius

In St. Pius hat Kirsten Hecker-Schneider die Zügel in der Hand – mit Erfolg. „Heute Morgen ziehen nach der Hl. Messe 35 Sternsinger in 12 Gruppen durch die Straßen der Pius-Gemeinde“, freut sich Kirsten Hecker-Schneider über die große Resonanz bei den Kindern. In der Mittagspause standen im Piussaal wie gewohnt Nudeln mit Sauce-Bolognese auf dem Speiseplan. „Das hat bei uns Tradition, darauf freuen sich die Kinder schon lange vorher“, so die Pius-Aktive. Als Vorab-Dankeschön hatten sich die Sternsinger schon am Freitag auf dem Indoorspielplatz „KiKi Island“ in Menden austoben können.

Liebfrauen: „Es geht vor allem um das Besuchen“

Nicht ganz so enthusiastisch ist Ernst Hövelmann aus der Liebfrauen Gemeinde. „Wir haben nur drei Gruppen zusammenbekommen“, so der Mitarbeiter des Gemeindeteams. Obwohl er beim Krippenspiel an Heiligabend noch einmal kräftig die Werbetrommel gedreht habe, hätten sich nur wenige Kinder gemeldet. Ernst Hövelmann sieht in dem Brauch des Sternsingens eine manchmal vergessene Bedeutung.

Es geht gar nicht nur um das Sammeln von Geld, sondern auch darum, dass die Menschen in der stillen Zeit besucht werden und sich freuen, wenn die Sternsinger bei ihnen klingeln. Ernst Hövelmann - Mitarbeiter Liebfrauen-Gemeinde

„Es geht gar nicht nur um das Sammeln von Geld, sondern auch darum, dass die Menschen in der stillen Zeit besucht werden und sich freuen, wenn die Sternsinger bei ihnen klingeln“. Warum hat das Interesse am Sternsingen abgenommen? „Früher kam der Großteil der Sternsinger aus den Reihen der Messdiener“, so Ernst Hövelmann, der sich wünschen würde, wieder viele Kinder und Jugendliche für diesen schönen Brauch zu gewinnen „um damit den Zusammenhalt der Gemeinde zu stärken und Kontakte unter den Menschen herzustellen“.

Rumbeck zählt auch auf Erstklässler

In St. NikolausRumbeck stimmen die Zahlen. „Die jüngsten der 19 Sternsinger, die heute an den Haustüren klingeln, sind aus dem 1. Schuljahr“, so Karin Klemenz vom Organisationsteam. Besonders erfreulich: Zwei Mütter haben in den vergangenen Wochen über die sozialen Medien aufgerufen, bei der Sternsingeraktion mitzumachen.

Sechs Gruppen in Niedereimer „auf Tour“

Aufwind auch bei der St. Stephanus Gemeinde Niedereimer, hier ziehen sechs Sternsinger-Gruppen von Haus zu Haus. „Im vergangenen Jahr hatten wir nur zwei Gruppen, somit können wir heute deutlich mehr Haushalte besuchen“, freut sich Marion Beine. Wo die Sternsinger nicht waren oder niemanden angetroffen haben, wird in den kommenden Tagen der Segensbrief verteilt.

St. Norbertus im zweiten Jahr „ganz ohne“

Keinen Caspar, Melchior und Baltasar gibt es nunmehr schon im zweiten Jahr in St. Norbertus. „Seitdem wir keine eigene Kommunionvorbereitung mehr haben, ist auch die Anzahl der Sternsinger gesunken, eine Entwicklung, die sich durch die Corona-Krise noch beschleunigt hat“, sagt Annedor Ströcker vom Gemeindeteam.

