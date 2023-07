Konzert: Stimmen des Sommers waren am Wochenende in Langscheid zu hören.

Konzert Stimmen des Sommers wieder an Langscheids schönstem Platz

Langscheid. Bei reichlich Sonnenschein kam am Wochenende in Langscheid bei „Stimmen des Sommers“ heitere und entspannte Konzertstimmung auf.

Auf der Terrasse am Haus des Gastes erklangen am letzten Wochenende die „Stimmen des Sommers“. Mit herrlichem Blick über den Kurpark auf den Sorpesee erlebten am Samstagnachmittag zahlreiche Gäste das Sommerkonzert.

Die Helfer hatten zusätzlich weitere Sonnenschirme aufgestellt, somit konnten sich die Besucher an schattigen Plätzen auf das Konzert einstimmen .Der „MGV Westfalia Langscheid“ hatte als Veranstalter eingeladen, die Sänger eröffneten mit ihrem Lied „Wir grüßen euch mit frohem Klang“ den Nachmittag. Der Vorsitzende Franz Josef Wieneke begrüßte neben den Ehrengästen eine große Schar Besucher. Moderator Bernhard Lübke -1. Bass Sänger im MGV- führte durch das Programm.

Bei blauem Himmel und reichlichem Sonnenschein kam schnell die erwünschte heitere und entspannte Konzertstimmung auf, die in dieser Form nur auf der Terrasse über dem Kurpark erreicht wird. Das Konzert beenden durften die Gastgeber mit Unterstützung einiger Sänger aus der „Männerchorgemeinschaft Soest“ mit dem traditionellen Lied „Heimat“, um dann mit „Heimweh“ und „Seemann“ -beide von Fredy Quinn- besonders prägnante Männerchorsätze zu präsentieren.

Chorleiter Daniel Pütz hatte seine Sänger auf den Auftritt gut vorbereitet, der Chor erhielt reichlichen Applaus. Die Sängerinnen des „Hüingser Revival Chores“ hatten neben „Only Time“ und „My Way“ den gerade in Langscheid beliebten Udo Jürgens Song „Ihr von morgen“ mitgebracht, dieser beschreibt die Hoffnung auf die Lösung brennender Zukunftsfragen durch die kommenden Generationen.

Mit schwungvollem Dirigat wurden die „Sangesfreunde Stemel“ durch das freudig vorgetragene „Mary Lou“ geführt. Der gemischte Chor „Cantando“ durfte auch diesmal nicht fehlen, er hatte mit „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen und weiteren Liedern genau den Geschmack des Publikums getroffen. Mit der kleinsten Musikkapelle Langscheids – der „Klangkapelle“- war ein Programmpunkt außerhalb der Chormusik für die Konzertbesucher gut ausgesucht.

In vielen Gesprächen mit Besuchern wurde dieses Konzert als gelungene Werbeveranstaltung für den Chorgesang hervorgehoben und das Engagement der Sängerinnen und Sänger, aber auch der vielen ehrenamtlichen Helfer gewürdigt. Am Ende sangen alle Gäste und Akteure das bekannte Volkslied „Kein schöner Land“ um danach zu dem gemütlichen Teil an den Grill- und Getränkeständen überzuleiten.

