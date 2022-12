Stimmungsvolle Momente beim Weihnachtstreff

Neheim. Im Schatten des Sauerländer Doms erklingen „Leise rieselt der Schnee“ und „Feliz Navidad“

Je länger das Rudelsingen dauerte, desto mehr füllte sich der Platz vor der Bühne beim Neheimer Weihnachtstreff. Aktives Neheim und Sponsor Rottler hatten die Menschen dazu eingeladen, gemeinsam in winterlichem Ambiente und bei stimmungsvoller Atmosphäre im Schatten des Sauerländer Doms zu singen.

Und tatsächlich kamen viele Sängerinnen und Sänger zum Weihnachtstreff. Die Gruppe „Born to music“ aus Arnsberg sang poppige Hits wie „Feliz Navidad“ und „Driving home for christmas“, aber auch deutsche Klassiker wie „Oh Tannenbaum“ und „Leise rieselt der Schnee“ durften nicht fehlen. Und die Menge vor der Bühne stimmte munter mit ein. Der Glühwein von der angrenzenden Elchbude lockerte dabei so manche Zunge und offenbarte schließlich sogar einige Gesangstalente und den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtstreffs. Am Schluss war es eine große musikalische Weihnachtsfeier. (ec)

