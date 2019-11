Stimmungsvoller Sessionsauftakt in Sundern

Zum inzwischen dritten Mal haben die Narren aus Sundern die Karnevalssession in der Röhr-stadt gemeinsam eröffnet. Erstmals taten sie es am vergangenen Samstagabend im Theatersaal der Schützenhalle. Die Flotte Kugel Sundern war in diesem Jahr Gastgeber und feierte zusammen mit dem Karnevalsverein Langscheid und dem Elferrat der Schützenbruderschaft St. Sebastian Hövel.

Die Mitglieder der drei Karnevalsgesellschaften beteiligten sich dabei mit ihren eigenen Akteuren und konnten dem Publikum ein stimmungsvolles Unterhaltungsprogramm präsentieren. Wie schon vor zwei Jahren in Hövel und vor einem Jahr in Langscheid wurden die mit Spannung erwarteten närrischen Personalien von einem passenden Karnevalsprogramm umrahmt.

Am Samstagabend war es die scheidende Ehrensenatorin Helga Wortmann vom Karnevalsverein Langscheid (KVL), die die Gäste willkommen hieß. Sie weckte bei den Karnevalsfreunden die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr gelingen könne, auch die Karnevalisten aus Stemel für die gemeinsame Eröffnung der Session zu begeistern.

Helga Wortmann, scheidende Ehrensenatorin (links), und Bernd Zöllner, Präsident der Flotten Kugel Sundern (rechts), freuen sich über „den Neuen“: Dieter Gerke (Mitte) wurde zur Sessionseröffnung als neuer Ehrensenator der FKS vorgestellt. Foto: Frank Albrecht

Das vermochte nach Einzug aller Gesellschaften mit der Aktivengarde der Flotten Kugel Sundern (FKS) auf jeden Fall der erste Tanz: Die Mädchen der Tanzgarde legten dabei eine klasse Leistung auf die Bühne, die von den Gästen stürmisch gefeiert wurde. FKS-Präsident Bernd Zöllner übergab nach seiner Begrüßung das Mikrophon an Maralen Giesbert weiter, die gekonnt durch das Programm führte. Sie erinnerte an den Anspruch der beteiligten Gesellschaften, der sich auch im Motto „Get Together“ wiederfinden könne. „Wir möchten beim Karneval Frohsinn, Spaß und Unterhaltung in den Mittelpunkt stellen“, so die Moderatorin. Eine Aussicht, der sich alle Gäste der Sessionseröffnung bedenkenlos anschlossen.

Der Worte sollten nicht zu viel gewechselt werden, und so beanspruchte schließlich die Kindergarde der FKS die Bühne für sich. Mit ihren Show-Tanz „Frösche“ hatten sie bei Wettbewerben bereits zwei Mal den ersten Platz gewonnen, jetzt durften sich die Besucher letztmalig an der Show in grünen Kostümen erfreuen. Für die Prunksitzung wird ein neuer Showtanz einstudiert. Zwischen Tanz und Sketchen kamen auch die Personalien nicht zu kurz. Prinz Simon I. wurde als neuer Regent im Höveler Elferrat proklamiert und löst Prinz Reinhard II. ab.

Kinderregenten sind Sportler

In Begleitung der Juniorengarde wurde das neue Kinderprinzenpaar der FKS auf die Bühne geleitet. Ben Kleinau und Lia Theresa Miederhoff lösen Phil Puppe und Mia Lemmer ab. Beide sind neun Jahre alt und geben „Sport“ als ihr gemeinsames Hobby an. Während Ben seine Leidenschaft für Fußball und Schwimmen betonte, mag Lia Theresa das Reiten.

Närrischer Sessionsauftakt in Sundern 1 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 47 Närrischer Sessionsauftakt in Sundern Die schönsten Bilder vom Karnevalsauftakt in Sundern. Foto: Frank Albrecht Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Vom Höveler Gesangsquartett, über die Büttenredner Elisabeth Lange und Werner Flügge, die mit Erzählungen aus ihren Lebens-Erlebnissen für Spaß sorgten, sowie dem gelungenen Moorhuhn-Sketch aus Langscheid kamen die Narren zu ihrem dritten Geheimnis – dem neuen Ehrensenator. Die scheidende Ehrensenatorin Helga Wortmann kam hielt die Laudatio auf den neuen Ehrensenator Dieter Gerke. hrensenator Dieter Gerke ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Sundern und Blutspender.