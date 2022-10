Stockumer Königin würde den Tag am liebsten nochmal erleben

Sundern-Stockum. Im Alltag ist Martina Pieper Dorfmensch, PTA und Vollblutmama. Jetzt möchte sie WP-Schützenkönigin werden!

Martina Pieper (35) ist ein richtiger Dorfmensch. Sie hat mit ihrem Mann Stefan, der in diesem Jahr in Stockum den Vogel abgeschossen hat, drei Kinder und einen Hund, ist Vollblutmama und arbeitet ein paar Stunden in der Woche in einer Apotheke in Allendorf als pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA). Ihre Freizeit verbringt sie gern mit Freunden und Familie: sie trifft sich regelmäßig mit ihrem Stammtisch und spielt einmal im Monat mit einer festen Truppe Karten - Doppelkopf, um genau zu sein. Gebürtig ist sie nicht aus Stockum, aber nicht minder aus dem Sauerland: aus Meschede-Kalle zog es sie „schon vor etlichen Jahren“ für die Liebe in den kleinen Ort bei Sundern.

Diese 9 weiteren Königinnen stehen noch im Finale zur WP-Schützenkönigin >>>

Und wie es sich als echte Sauerländerin gehört, geht Martina Pieper gern mit ihrem Mann aufs Schützenfest. „Ich liebe Schützenfest einfach!“, sagt sie, „Da ist es ganz egal, ob jung oder alt - das ganze Dorf feiert zusammen!“ Da kommt es auch schonmal vor, wenn man jahrelang Schützenfestbesucher ist, dass man mal darüber nachdenkt, sich die Königswürde zu holen. Sie und ihr Mann haben schon lange davon geschwärmt, auch einmal das Königspaar zu werden - das war aber immer mehr eine Idee, ein Traum für irgendwann, als ein fester Plan. 2019 dann hat Stefan Pieper zum ersten Mal unter dem Vogel gestanden, jedoch ohne Erfolg. Und auch für dieses Jahr gab es dann keinen Plan. „Samstag sind wir noch gefragt worden, ob er wieder schießt.“, erzählt Martina Pieper, „Sonntag hab ich dann gesagt, dass wir es ja eigentlich schon angehen könnten ...“ Am Montag war es dann soweit, und der Vogel war unten.

So stimmen Sie ab Abgestimmt werden kann mit dem oben rechts stehenden Coupon, der im Original bis zum 11. Oktober in der Redaktion (Hauptstr. 22-24, Neheim) eingegangen sein muss, oder online auf der Seite wp-koenigin.de 146 Königinnen haben im Jubiläumsjahr des WP-Königinnen-Wettbewerbs teilgenommen - davon 19 in der Region Altkreis Arnsberg. Insgesamt gingen über 275.000 Stimmen in der Qualifikationsphase über alle sieben Regionen hinweg ein - davon 44.686 im Altkreis Arnsberg

Spontane Entscheidung

Ab dem Moment beginnt für viele dann der stressige Teil des Festes, doch das sieht Martina Pieper gar nicht so. Das liegt allerdings nicht daran, dass es nicht anstrengend war, sondern daran, dass sie Hilfe bekommen haben: „Wir haben ganz viel tolle Unterstützung von unseren Freunden und unserer Familie bekommen - ohne die hätten wir das gar nicht geschafft!“ So konnte sie das Kleid kaufen fahren, während andere Menschen die weiteren Vorbereitungen getroffen haben.

Blaues Königinnenkleid

Und das war gar nicht so einfach. Am Ende hat sie ein blaues Kleid getragen, in dem sie, laut Freunden, aussah wie die Eisprinzessin. „Aber eigentlich wollte ich gar kein blaues Kleid!“ Darüber lacht sie mittlerweile, denn nachdem sie ihr Kleid erst aussortiert hatte, folgte die Liebe auf den zweiten Blick. Am Ende kam das Kleid 15 Minuten vor Beginn in der Kneipe an, in der sie sich haben abholen lassen, und sie konnte noch schnell reinschlüpfen. „Das war purer Nervenkitzel!“

Stressig ist es auch für diese Königin geworden >>>

Der Rest des Festes lief dann aber reibungslos, das Kleid hat ihr hervorragende Dienste geleistet und sie freut sich auf das, was kommt: der Hubertuskaffee im November zum Beispiel, an dem sie und ihr Mann als Königspaar teilnehmen. Und natürlich die Schützenfestsaison im nächsten Jahr. „Am liebsten würde ich den Tag nochmal erleben.“, gibt die Stockumer Königin zu. „Es war so ein tolles Erlebnis, all die Dinge spontan zu schaffen. Und dann wurde mir wochenlang noch gratuliert, auch auf der Arbeit. Das würde ich gerne nochmal durchmachen, damit ich das nochmal genießen kann!“ Gut, dass das nächste Schützenfest in Stockum nicht mehr zu lange auf sich warten lässt!

Eine noch spontanere Königin gab es in Sundern-Enkhausen >>>

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg