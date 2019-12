Hochsauerlandkreis. In den Zulassungsstellen in den Kreishäusern Arnsberg, Brilon und Meschede muss länger gewartet werden, um Fahrzeuge an-, ab- oder umzumelden.

Störung bei Kfz-Zulassung im HSK behoben, aber Wartezeiten

Die Programme, mit denen die Kfz-Zulassungsstellen arbeiten, sind heute morgen für etwa eine Stunde ausgefallen. Deshalb war es in den Zulassungsstellen in den Kreishäusern Arnsberg, Brilon und Meschede nicht möglich, Fahrzeuge an-, ab- oder umzumelden. Da auch die Kassenautomaten betroffen waren, waren auch die Führerscheinstellen ebenfalls nur eingeschränkt arbeitsfähig.

Der Hochsauerlandkreis hat die Softwareprobleme in den Kfz-Zulassungsstellen jetzt behoben. Es muss allerdings mit Wartezeiten gerechnet werden, da die Kunden nur nach und nach an den Schaltern bedient werden können.