Straßen NRW sperrt Altstadttunnel

Arnsberg. Die Verkehrsführung während der Vollsperrung des Altstadttunnels erfolgt durch die Altstadt Arnsberg.

Am kommenden Samstag (30. September) muss der Altstadttunnel im Verlauf der B229 in Arnsberg gesperrt werden. Darauf macht Straßen NRW aufmerksam. Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift führt in diesem Zeitraum in dem Tunnel die turnusmäßige Bauwerksprüfung durch. Die Dauer der Vollsperrung ist für den Zeitraum von 7.30 bis 13 Uhr vorgesehen.

