Straßenrennen in Sundern endet mit Verkehrsunfall

Sundern-Allendorf Vier Sunderner zwischen 15 und 51 Jahren liefern sich eine Verfolgungsfahrt oder ein verbotenes Rennen. Das weiß die Polizei noch nicht

Das Verkehrskommissariat in Arnsberg ermittelt derzeit wegen umfangreicher Verkehrsdelikte mit anschließendem Verkehrsunfall in Sundern-Allendorf. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstag zwischen 20 und 20:30 Uhr zu einem Vorfall zwischen einer 15-Jährigen Fahrerin eines Microcars (45km/h) und zwei weiteren Pkw-Fahrern im Alter von 18 und 19 Jahren. Microcar ist eine Marke für Stadtautos und Elektrofahrzeuge der französischen Groupe Ligier, die bereits mit einem Führerschein der Klasse AM gefahren werden können.

Auch interessant

Alle Beteiligte kommen aus dem Stadtbereich Sundern. Die 15-Jährige fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand mit ihrem Microcar von Langscheid in Richtung Allendorf. Während dessen soll sie durch die beiden anderen jungen Männer mit deren Fahrzeugen bedrängt worden sein. Aus dieser Situation heraus entwickelte sich eine Verfolgung, in deren Verlauf auch ein 51-jähriger Mann aus Sundern mit seinem Pkw beteiligt gewesen sein soll. Es liegen zudem Hinweise vor, dass ein unbeteiligter Lkw situationsbedingt stark abbremsen musste. Der Fahrer des Lasters ist der Polizei noch unbekannt. Im Bereich Allendorf sollen die beteiligten Fahrzeuge stellenweise Feldwege und auch Ackerflächen befahren haben.

Zeugen gesucht

Schlussendlich verlor der 51-Jährige auf der L687 bei Allendorf gegen 20:30 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und prallte damit vor einen Straßenbaum. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Das Verkehrskommissariat ermittelt derzeit in sämtliche Richtungen. Neben Nötigung stehen auch die Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen und Verkehrsunfallflucht im Raum.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang insbesondere den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen um Hinweise bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200.

