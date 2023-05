Street Food vom Feinsten am Möhnesee: Nix wie hin!

Möhnesee/Arnsberg. Ausflugstipp: Der „Cheatday“ Street Food Markt macht von Mittwoch bis einschließlich Sonntag in Möhnesee-Körbecke Station.

Noch keine Idee, wie und wo man am bevorstehenden „langen“ Wochenende einen tollen Tag verbringen kann? Wie wäre es mit einem Tripp an „Arnsbergs Badewanne“?

Auch in diesem Jahr präsentieren sich knapp 20 „Foodies“ in entspannter Atmosphäre auf der Seetreppe des Seeparks in Möhnesee-Körbecke. Mit einem bunten Programm für Jung und Alt direkt am Wasser, zahlreichen Streetfood-Leckereien und frisch gezapftem Bier, süffigen Weinen und spannenden Cocktails ist der „Cheatday“ Street Food Markt ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie.

Die Seeterrassen am Möhnesee sind Schauplatz des Cheatdays. Foto: Wochenanzeiger / WP

Von Mittwoch bis einschließlich Sonntag kochen die Foodies jeweils von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr das Allerfeinste frisch vor den Augen der Gäste. Was auf den Teller kommt entscheidet der Gast: Ob internationale Spezialitäten, kreative Crossover-Kitchen, süße Verführungen für Naschkatzen, Fleischgenuss oder bio, regional und veggie. Veranstalter Mark Fox verspricht: „Beim Street Food Markt ist für Jeden etwas Passendes dabei.“ Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Was?

Streetfood-Leckereien, frisch gezapftes Bier, ausgewählte Weine, Live-Musik, ausreichend Sitzmöglichkeiten (bei schlechtem Wetter ist für trockenes Sitzen gesorgt), tolle Atmosphäre.

Wo?

Seepark in Körbecke, Seestraße in 59519 Möhnesee

Wann?

17. Mai 17 bis 22 Uhr; 18. Mai 12 bis 22 Uhr; 19. Mai 12 bis 22 Uhr; 20. Mai 12 bis 22 Uhr; 21. Mai 12 bis 19 Uhr.

