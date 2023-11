So könnte es während des Lokführerstreiks am Bahnhof Neheim aussehen: Totale Leere.

Lokführer Streik: Züge in Arnsberg und Neheim fallen aus

Arnsberg Der angekündigte Bahnstreik wird auch Auswirkungen im Hochsauerlandkreis haben. Verbindungen in Arnsberg und Neheim sind betroffen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Von Mittwoch, 15. November, 22 Uhr, bis Donnerstag, 16. November, 18 Uhr, kommt es zum Stillstand oder erheblichen Einschränkungen. Davon ist auch die heimische Region betroffen. Es ist absehbar, dass Verbindungen ausfallen werden - betroffen sind vor allem Pendler.

Nach Dortmund und Hagen

So ist der Regionalexpress 57 von Arnsberg und Neheim nach Dortmund den kompletten Donnerstag über gestrichen. Theoretisch weiterhin angeboten wird eine Umsteigeverbindung via Schwerte - ob es dort allerdings nicht zu kurzfristigen Ausfällen oder Verspätungen kommt, ist ungewiss. Teilweise betroffen ist der Regionalexpress 17 von Bestwig nach Hagen. Hier ist bislang eine einzige Verbindung am Donnerstagmorgen gestrichen. Auch hier gilt: Ob es dabei bleibt, ist offen.

Zum Streik aufgerufen sind nicht nur Lokführer, sondern das gesamte Zugpersonal sowie Beschäftigte bei der Infrastruktur. Die GDL fordert unter anderem 555 Euro mehr Lohn, eine 35-Stunden-Woche und 3000 Euro Einmalzahlung als Ausgleich für die Inflation.

Mehr zum Thema

Fragen betroffener Fahrgäste beantwortet die Bahn an einer kostenlosen Hotline. Die Nummer lautet 08000/99 66 33.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg