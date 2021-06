Auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden in Voßwinkel soll angrenzend an die Start-/Landebahn - im Bild rechts -ein Sicherheitsstreifen geschaffen werden, wodurch Strömungsabrisse für Flugzeuge künftig vermieden sollen. Für dieses Sicherheitsplateau sind Anschüttungen am Steilhang nötig.