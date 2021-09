Stromausfall betrifft auch Neheimer Supermärkte

Neheim. Stromausfall im Bereich Voßwinkel, Bachum und Teilen von Neheim am Mittwochmorgen.

Ein Stromausfall im Bereich Voßwinkel, Bachum und in Teilen von Neheim sorgte am Mittwochmorgen für Einschränkungen. Davon war auch der Einzelhandel betroffen. So mussten in Supermärkten wie Netto Kunden ihre Waren zurücklegen, weil die Kassen vorübergehend nicht mehr funktionierten.

Die Westnetz GmbH arbeitete an dem Problem, was sich nach und nach in den Stadtteilen löste. Ursache der Störung waren Tiefbauarbeiten am Hilsmannring in Neheim. Betroffen waren im Zeitraum von 9.54 Uhr bis 10.30 Uhr rund 5700 Einwohner.

Eine weitere Störung wurde am Mittwochmorgen in Oeventrop gemeldet.

