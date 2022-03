In Neheim ist am Freitag, 11. März, der Strom ausgefallen.

Energie Stromausfall in Neheim: Das sind die Hintergründe

Neheim. Stromausfall in Neheim. Westnetz erklärt, woran die kurzfristige Störung gelegen hat.

Zwischen der Straße Am Mühlenberg und Annastraße in Neheim ist am frühen Freitagmorgen, 11. März, der Strom ausgefallen.

+++ Lesen Sie auch: Größerer Waldbrand in Sundern-Stemel ruft Feuerwehr auf den Plan +++

Grund: Ein Kabelfehler

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt Westnetz-Pressesprecherin Julia Snelinski, dass ein Kabelfehler gegen zwei Uhr den Stromausfall ausgelöst habe.

Durch eine Umleitung konnte das Problem aber schnell behoben werden. Um drei Uhr waren die Haushalte wieder mit Strom versorgt. „Der Stromausfall betraf etwa 1100 Bewohner“, so Snelinski.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg