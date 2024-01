Sturm in Arnsberg: Baum stürzt auf Haus

Arnsberg Die Feuerwehr in Arnsberg rückt am stürmischen Morgen zu einem Einsatz in der Jägerstraße aus.

Die Arnsberger Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Sturmeinsatz ausrücken. In der Jägerstraße war ein Baum auf ein Hausdach gestürzt, so dass die Feuerwehr technische Hilfe leisten musste. Die Alarmierung erfolgte um 6.40 Uhr. Vor Ort waren die Kräfte der Hauptwache Arnsberg.

In der bereits stürmischen Nacht war es ansonsten für die Feuerwehr ruhig geblieben wie Sprecher Thorsten Peithner mitteilte. Gleiches galt in Sundern. Sowohl am Sonntagabend als auch in der Nacht zu Montag gab es für die Sunderner Wehr keine Einsätze.

