Sundern: Aktionsbündnis hilft beim Kampf gegen Kinderlähmung

Sundern. 500 Kunststoffverschlüsse von Flaschen ermöglichen eine Impfung gegen Polio.

Einen sehr positiven Jahresabschluss verzeichnet das seit 2018 in Sundern und Umgebung agierende Aktionsbündnis „Deckel für soziale Projekte“:

Alle Erlöse aus der diesjährigen Jahresabschlussaktion, die jetzt gemeinsam mit dem Rotary-Club Bocholt durchgeführt wurde, werden noch einmal für die weltweite Kampagne zur Ausrottung der Kinderlähmung genutzt.

Das Aktionsbündnis übergibt rund 750.000 Kunststoffverschlüsse

Die Idee, die dahinter steckt, ist relativ einfach: Pfandflaschen können auch ohne Kunststoffdeckel abgegeben werden. Ziel ist es daher, durch das Sammeln und den anschließenden Verkauf der hochwertigen recyclingfähigen Kunststoffverschlüsse Aktionen für soziale Projekte zu finanzieren. Immerhin: Ein Kilo Kunststoff ermöglicht eine Polio-Impfung.

Im Zeitraum Mai bis Mitte Dezember 2020 wurden in Sundern, Arnsberg, Meschede und Umgebung wieder über 1500 Kilo Kunststoffverschlüsse gesammelt. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Schulen, Kindergärten, Vereinen, Organisationen, Getränkemärkten und Privatpersonen konnten die Initiatoren des Bündnisses die daraus

resultierenden rund 750.000 Kunststoffverschlüsse an den Rotary-Club Bocholt übergeben.

Die "Bill & Melinda Gates-Stiftung" verdreifacht den Erlös der Aktion

In Deutschland gilt Kinderlähmung als ausgerottet. Doch weltweit gibt es noch drei Länder – Afghanistan, Pakistan und Nigeria -, in denen die Krankheit auftritt. Durch den Verkauf und Erlös von 500 Kunststoffverschlüssen, sie wiegen rund ein Kilo, kann in diesen Ländern eine Schutzimpfung ermöglicht werden.

Die Erlöse, die von den Rotariern ausschließlich für die Finanzierung von Impfungen gegen Kinderlähmung genutzt werden, reichen für etwa 1500 Impfungen. Aufgrund der Zusage der "Bill & Melinda Gates-Stiftung", jeden gesammelten Betrag zu Gunsten der Aktion zu verdreifachen, können durch diesen großartigen Einsatz nun sogar mehr als 4500 Impfungen realisiert und somit eben so viel Kinder gegen Kinderlähmung immunisiert werden.

Die Aktion „Deckel für soziale Projekte“ findet vor Ort sehr viele Unterstützer

"Wir sind unglaublich stolz“, so die Sunderner Initiatoren, „auf dieses Ergebnis und möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben. Wir sehen den ökonomischen Erfolg in Form des Erlöses aus dem Deckelverkauf für die Schutzimpfungen sowie den ökologischen Nutzen durch das Recycling von Wertstoffen. Aber es ist viel mehr als das. Alle Unterstützer konnten Gutes tun. Wir danken auch den vielen Kindergarten- und Schulkindern, die mit viel Spaß und Kreativität beim Sammeln dabei waren. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Firma Müller & Baum in Hachen, die erneut den kostenlosen Transport für das Aktionsbündnis durchgeführt hat“.

Für die Aktion, die auch 2021 weiterläuft, sind weitere Unterstützer herzlich willkommen. Informationen dazu gibt es bei den Initiatoren Hannelore und Klaus Plümper unter 02935-2243 sowie Monika und Heinz Lenze unter 02935-4356.

