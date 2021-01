Alles ruhig am Samstag, 23. Januar, in Sundern-Wildewiese.

Polizei Sundern: Ansturm auf Wildewiese bleibt am Samstag aus

Sundern/Hochsauerlandkreis. Die Kontrollen werden dennoch auch am Sonntag, 24. Januar, fortgesetzt.

Die Kommunen der Ski- und Rodelgebiete waren auch an diesem Samstag gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis im Einsatz, um die geltenden Regelungen rund um die Coronaschutzverordnung zu überwachen.

Fazit in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und den beteiligten Städten, darunter auch Sundern: Insgesamt zog es nur wenige Schneetouristen ins Sauerland, und damit auch nicht nach Wildewiese. Die Menschen hätten sich so an die Ge- und Verbote gehalten.

Keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

Vereinzelt seien Touristen vorsorglich auf die geltenden Regelungen hingewiesen worden. Positiv: Es hätten keine Verstöße festgestellt werden können und auch Verkehrsprobleme wie an den Wochenenden zuvor seien nicht zu verzeichnen gewesen.

Ordnungsämter der zuständigen Kommunen und die Polizei sind auch am Sonntag, 24. Januar, im Einsatz.