Sundern: Betrunkene beschädigt mehrere geparkte Pkw

Foto: Frank May / Dpa Picture-Alliance

Sundern. Unter Alkoholeinfluss hat eine Autofahrerin in Sundern am Samstagabend mehrere geparkte Pkw gerammt.

Eine 55-jährige Frau aus Sundern befuhr am Samstag, 13. November, gegen 19.15 Uhr die Mescheder Straße in Richtung Westenfeld. Kurz nach der Einmündung zum Talweg kollidierte sie mit mehreren am Fahrbahnrand der Mescheder Straße geparkten Fahrzeugen – drei wurden stark, ein weiteres leicht beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter Alkohol-Einfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

