Sundern: Chemie-Trakt am Gymnasium soll bald nutzbar sein

Sundern. Stadt Sundern beendet Sanierung am Gymnasium. Weitere Baumaßnahmen an Schulen geplant.

Die Schülerinnen und Schüler genießen die Sommerferien. Und auch die Lehrkräfte atmen durch, ehe es schon vor Ferienende wieder an die Vorbereitung des neuen Schuljahres geht. Gearbeitet wird in einigen Schulen oder in den zuständigen Abteilungen dennoch: Die schulfreie Zeit wird auch in Sundern genutzt, um eine Baumaßnahmen an den Bildungsstätten voranzubringen.

Am Städtischen Gymnasium Sundern wird die Sanierung des Chemietraktes beendet. Inklusive Anschaffung neuer Möbel werden hier von der Stadt Sundern rund 400.000 Euro investiert. Es wurden bereits Decken, Bodenbeläge und Wandverkleidungen sowie Leitungen erneuert. „Aufgrund eines Wasserschadens musste auch der Estrich ausgebaut und nach der Bautrocknung neu hergestellt werden“, erklärt Stadtsprecherin Alicia Sommer, „in den Sommerferien laufen nun noch die restlichen Kleinarbeiten, so dass zum neuen Schuljahr die Chemieräume wieder genutzt werden können“.

In die Umsetzungsphase kommt die Stadt bei ihrer Realschule in den Ferien noch nicht. Im August beginnen für die beschlossene Generalsanierung aber die Planungsleistungen. „Das Kostenvolumen kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt werden“, betont Alicia Sommer.

Auch Grundschulen profitieren

Bauliche Schulentwicklung findet aber nicht nur auf dem „Schulberg“ statt – auch die Grundschulen profitieren. So laufen an der Grundschule in Hellefeld bereits die Planungs- und Fachplanungsleistungen für die Kernsanierung der Sanitäranlagen. „Bei den Bestandsuntersuchungen hat sich herausgestellt, dass auch die Grundleitungen erneuert werden müssen“, erklärt Alicia Sommer. Die Umsetzung der Baumaßnahme beginnt zwar nicht in den Ferien, aber noch in diesem Jahr und wird 2023 fertig gestellt. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.

Bauliche Maßnahmen zum Brandschutz und Schaffung eines zweiten Rettungsweges sind an der Grundschule in Hachen erforderlich. Zu investieren ist dafür ein geschätztes Volumen von 270.000 Euro. „Im Zuge der Erneuerung der Elektrohauptverteilung soll die Digitalisierung vorangetrieben werden“, sagt Alicia Sommer. Ebenso stehe bei diesem Gebäude die Sanierung der Sanitäranlagen an. „Hierfür wird aktuell der Bestand analysiert und vom Fachplaner bearbeitet“, sagt Alicia Sommer. Eine aussagekräftige Kostenschätzung liegt zum derzeitigen Stand auch hier noch nicht vor. Die Baumaßnahmen sollen in diesem Jahr beginnen und 2024 fertig gestellt werden.

Anders als in früheren Zeiten: In den Schulen gibt es keine klassischen Ferienschließzeiten der Gebäude mehr. „Baumaßnahmen, bei denen große Lärmbelästigung entsteht oder bei denen die Stromversorgung in der Bauphase nicht gewährleistet werden kann, werden in die schulfreien Zeiten gelegt“, sagt Alicia Sommer. Das aber klappt nicht immer. „Aufgrund des Sanierungsstaus und hinzukommenden personellen Engpässen werden Arbeiten soweit möglich im laufenden Betrieb erledigt“, so die Stadt Sundern.

