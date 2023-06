Sundern: Ein Jungschütze wird Hövels König

Hövel. Nils Prothmann beendet ein zunächst zähes Schießen der St.-Sebastian-Bruderschaft Hövel.

Dass der gestrige Sonntag für die Jungschützen der Schützenbruderschaft St.-Sebastian Hövel in die Geschichte eingehen wird, war zu Beginn für niemanden denkbar.

Um Punkt 11.01 Uhr beginnt zunächst das große Schießen um den Titel des Jungschützenkönigs. Das ließen sich die jungen Schützen nicht zweimal sagen. Immer im Zweikampf ging es dem Federvieh an den Kragen. Gerade einmal 18 Minuten später war nichts mehr vom Vogel übrig – außer, die dem Vogel angezogene Warnweste. „Nur noch die Weste“, schreien die Jungschützen über die gesamte Vogelwiese. Der nächste Schuss wird also entscheidend sein. Das wird auch durch die angespannten Blicke unter den Jungschützen deutlich. Simon Danne holt dann mit dem 121. Schuss die letzten Späne des Vogels runter, aber ließ die Weste weiterhin oben.

Aber da es sich hier um ein Vogelschießen und um kein Westenschießen handele, ist für alle klar: der neue Jungschützenkönig steht fest: Der 24-Jährige Agrarwirtschaftsstudent ist nicht nur ein üblicher Jungschütze. „Ich bin das Urgestein“, macht der Höveler deutlich. Er hat 2015 den Jungschützenverein in Hövel gegründet und war demnach auch der erste Vorsitzende des Vereins. Danne habe seit der Gründung auch jährlich beim Schießen der Jungschützen teilgenommen und freut sich, dass er im diesem Jahr den Vogel runterholen konnte. „Ich freue mich auf den Zusammenhalt und das Feiern mit den Jungs“, richtet er an sein Jungschützenvolk.

Kurze Zeit später ertönt es, „Feuer frei“ und das große Schießen um die Regentschaft als Schützenkönig ist damit eröffnet. Bereits fünf Minuten nach den bekannten Ehrenschüssen macht sich Steffen Danne an die Insignien des Vogels. Er riss nicht nur den Reichsapfel an sich, sondern krallte sich im nächsten Durchgang auch die Krone des Federviehs. Daraufhin macht der zweite Brudermeister Franz Henke klar: „Die nächsten Schüsse gehen in die heiße Phase.“ Doch das war eher nicht der Fall. Anstelle von spannenden Schussduellen macht sich eine Leere unter der Vogelstange bemerkbar. Auch das Wetter reagiert auf die scheuen Schützen. Es ziehen Wolken auf, wo vor wenigen Minuten noch strahlend blauer Himmel war.

Das Schützenvolk in Hövel will jedoch nicht von der Vogelwiese gehen ohne ein neues Schützenpaar, dass sie gebührend feiern können. Auch die Frauen werfen sich in die Diskussionen ein. „Wenn die Frauen mitschießen könnten, würde das hier auch ein bisschen zackiger gehen“, ertönt es lautstark. Nach langem Überreden kommt das Schießen wieder schleppend ins Rollen. Doch nach einem spannenden Schießkampf sah das eher nicht aus. Alle paar Minuten erbarmen sich ein paar Schützen, jedoch immer nur für höchstens zwei Schüsse. Damit waren es insgesamt nach einer Stunde erst 75 Schüsse, die das Federvieh abbekommen hatte.

Knapp 20 Minuten später war es dann endlich soweit. „Es geht jetzt wirklich in die heiße Phase“, freut sich Brudermeister Henke. Nils Prothmann geht zusammen mit Jens Kloos an die zwei Gewehre. Sie wechseln von links nach rechts und von rechts nach links. Und dann: Mit dem 117. Schuss ist das Vieh endlich zerlegt. Nils Prothmann stand dabei am rechten Gewehr und ist somit der neue Schützenkönig aus Hövel. „Ich dachte, ich stehe links“, reagiert der eigentliche Jungschütze geschockt auf seinen Sieg. Das gab es noch nie. „Ich bin der erste Jungschütze, der auf den Großen geschossen und getroffen hat“, gibt der 21-Jährige immer noch unglaubwürdig von sich.

Als „absolut ungeplant“, bezeichnet der junge Bundeswehrsoldat die neusten Geschehnisse um ihn. Eins steht jedoch fest: Er wird gemeinsam mit seiner guten Freundin Kathrin Louisa Paul die Regentschaft über Hövels Schützenvolk übernehmen. Zusammen mit den restlichen Jungschützen im Hofstaat freuen sie sich auf das gesamte nächste Jahr.

