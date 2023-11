Einbruch in der Dunkelheit (Symbolbild).

Blaulicht Sundern: Einbruch in Einfamilienhaus

Amecke Hausbesitzer entsetzt: Einbrecher nutzten die Dunkelheit und die Gunst der Stunde, um in ein Haus in Amecke unbemerkt einzudringen.

Am Freitagabend (24. November), zwischen 18:15 und 22:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Amecke ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und gelangten ins Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume.

Bislang liegen noch keine Erkenntnisse über entwendete Gegenstände vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise und verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Sundern unter 02933 / 9022 3511

