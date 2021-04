Die Polizei fahndet in Sundern nach Farbschmierern und Automatenknackern.

Polizei Sundern: Erneut Schmierereien am Schulzentrum

Sundern. Zudem haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Bundesstraße aufgebrochen und komplett ausgeräumt.

Erneut wurde der Polizei eine beschmierte Wand an einer Sunderner Schule gemeldet: Diesmal haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, eine Wand des Gymnasiums an der Berliner Straße besprüht. Bereits zwei Tag zuvor hatten - wie berichtet - unbekannte Täterinnen oder Täter Wände der angrenzenden Hauptschule sowie den nahe liegenden Trinkwasserspeicher beschmiert.

Zigarettenautomaten mit roher Gewalt geöffnet

Am Samstagmorgen wurde die Polizei dann zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Bundesstraße gerufen. Unbekannte hatten dort in der Nacht den Automaten mit roher Gewalt geöffnet und die enthaltenen Zigarettenschachteln sowie das eingeworfene Geld entwendet.

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich in beiden Fällen mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 -90 200 in Verbindung.