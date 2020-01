Silmecke: Einsatz am Samstagabend.

Sundern. Die Feuerwehr in Sundern rückt am Samstagabend zu einem Brand in der Silmecke aus.

Sundern: Feuerwehr rückt zur Silmecke raus

Die Feuerwehr Sundern ist aktuell bei einem Brandalarm zu einer Gewerbeimmobilie in der Silmecke im Einsatz.

Der Alarm erfolgte um kurz nach 18 Uhr. In der Silmecke wurde ein Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss gemeldet. Menschen, so hieß da schon, seien offenbar nicht in Gefahr. Tatsächlich stellten die anrückenden Kräfte starke Verrauchungen im Kellergeschoss eines Gewerbeobjekts fest.

Derzeit, so teilt die Feuerwehr Sundern mit, laufe die Erkundung. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind unter Atemschutz im Einsatz. Der Löschzug Sundern ist mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.