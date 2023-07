Sundern: Fliegende Fäuste – rasende Herzen

Sundern/Arnsberg/Calopezzati. Junge Box-Sportler aus Sundern, Arnsberg und Calopezzati vertiefen Städtepartnerschaft.

„Sparringspartner“ – wenn man es so formulieren will – sind Sundern und Calopezzati schon eine kleine Ewigkeit. Und seit Kurzem ist die Städtefreundschaft zwischen der kalabrischen Gemeinde am Ionischen Meer und der heimischen Kommune an der Röhr tatsächlich auch boxerisch besiegelt; denn:

Die Mannschaft von Hermann Fuchs (ABC Boxclub Arnsberg) düste mit dem Flieger nach Süditalien – begleitet von Vorstands-Mitgliedern des Fördervereins Calopezzati - Sundern.

Die Gürtel von Toni Renzo und der Wimpel des ABC Arnsberg. Foto: Privat / WP

„Hermann und sein Co-Trainer Dirk Degner sowie die Box-Sportler Konstantin und Fabian Henke, Malik Jami und Yessin Al Bacha waren begeistert von der Gastfreundschaft der Kalabresen und der wunderschönen Landschaft“, berichtet Michael Frahling im Gespräch mit dieser Zeitung. Damit der Besuch überhaupt zustande kommen konnte, musste sich die Delegation aus dem Sauerland im wahrsten Sinne des Wortes durchboxen – hätte sogar um ein Haar einen „technischen K.o. einstecken müssen.

Sprachliches Missgeschick

„Der geplante deutsch-italienische Box-Wettkampf am Samstagabend am Strand fiel leider einem sprachlichen Missgeschick zum Opfer“, plaudert Fördervereins-Vorsitzender Frahling aus dem Nähkästchen: Weil die Gastgeber von Profi-Käm­pfern ausgegangen waren, es sich bei den Jungs aus Arnsberg und Sundern jedoch um Amateure handelt, fand der offizielle Wettkampf nicht statt.

Die Regularien lassen solche Kämpfe nicht zu. Doch die Reise wurde trotzdem angetreten – und war ein voller Erfolg. Gute Stimmung herrschte nämlich am Samstagabend auf der Strandpromenade, denn die zahlreichen Zuschauer und Gäste des Festes erlebten gekonnte Trainings- und Sparringssequenzen – demonstriert von den deutschen und italienischen Amateurboxern, die dafür tosenden Applaus ernteten.

Mehr als 40 Grad Celsius

Sportlich ging der Besuch auch zu Ende: Bei mehr als 40 Grad Celsius Außentemperatur wurde am Montagabend noch eine Trainingseinheit mit dem ehemaligen Europameister Antonio Renzo angehängt. Herman Fuchs dazu:

Hermann Fuchs motiviert seine Boxer auf der Strandpromenade von Calopezzati. Foto: Privat / WP

„Ich bin begeistert, meinen alten Boxkumpel Alfons Astone nach langer Zeit wieder getroffen, Antonio Renzo, den ehemaligen Europameister, kennengelernt zu haben – und meine Jungens durften wieder was dazu lernen – im sportlichen und menschlichen Sinne. Es war einfach nur spitze!“

Auch Michael Frahling ist nach Rückkehr in die Heimat noch immer begeistert:

„Mit Hermann und den Jungs würde ich immer wieder ein Projekt starten. Nach der langen Corona-Zeit haben wir wieder eine Marke gesetzt und die Städtepartnerschaft weiter vertieft.“

