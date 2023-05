Sundern: Frauen bei Autounfall leicht verletzt

Sundern. Die Polizei in Arnsberg und Sundern vermeldet neue Einsätze.

Leicht verletzt wurden zwei Pkw-Insassen bei einem Unfall in Sundern. Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich der Kreisstraße 5 zur Settmeckestraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 23-jährige Frau aus Sundern beabsichtigte von der Kreisstraße nach links in die Settmeckestraße abzubiegen. Hierbei übersah sie im Gegenverkehr den Pkw einer 36-Jährigen aus Sundern, die auf der Kreisstraße in Richtung Amecke unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt wurden. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Einbruchsversuch

In Arnsberg musste sich die Polizei mit einem Einbruchsversuch befassen. Zwischen Montag, 15. Mai,, um 20 Uhr und Dienstag, 16. Mai, 9 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Johanna-Baltz-Straße in ein freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. An der zur Straßenseite gelegenen Hauseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. In das Objekt gelangten die unbekannten Täter nicht.

Hinweise werden an die Polizei Arnsberg unter 02932/90200 erbeten.

