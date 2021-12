Sundern: Grüne Helle Sönnecken auf Platz 59 der Landesliste

Siegen/Sundern. Die Politikerin Helle Sönnecken aus Sundern wurde beim Landesparteitag von Bündnis 90/Grüne auf Platz 59 der Landesliste gewählt.

Vergangenes Wochenende fand der Online-Parteitag der Grünen in NRW in Siegen statt. Die Grünen bestimmten dort ihr Wahlprogramm und die Kandidierenden für die Landtagswahl am 15. Mai 2022. Mit Helle Sönnecken, Ratsmitglied im Stadtrat Sundern, schicken die Grünen im Hochsauerlandkreis eine Landtagskandidatin mit Listenplatzierung ins Rennen.

Helle Sönnecken möchte mit ihrer Kandidatur grüne Politik auf dem Land stärken. „Wir Grünen müssen uns endlich unserer Verantwortung für den ländlichen Raum stellen, denn Windräder werden nicht in den Städten, sondern hier bei uns auf dem Land errichtet. Deshalb müssen wir hier um die Akzeptanz und Unterstützung der Menschen kämpfen“, so Sönnecken.

Ein besonderes Anliegen ist ihr, selbst Mutter von drei kleinen Kindern, die Gesundheitsversorgung. Sie kritisiert, dass Geburtsstationen schließen und beklagt die Unterversorgung des ländlischen Raumes bei Haus- und Fachärzten/-innen und bei Psychotherapeuten/-innen. Auch die Notfallversorgung müsse im ländlichen Raum schnell erreichbar und von hoher Qualität sein.

Helle Sönnecken aus Sundern-Allendorf, sie ist auch Direktkandidatin im Wahlkreis 124 des Hochsauerlandes, errang mit einer eindringlichen Rede Listenplatz 59 der NRW-Landesliste. Gemeinsam mit Bastian Grunwald aus Brilon, dem Direktkandidaten im Wahlkreis 125, bildet sie das Gesicht des grünen Wahlkampfs im Hochsauerlandkreis.

