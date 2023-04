Sundern: Heute Vorführungen im Zirkus Sarelli in Tiefenhagen

Sundern. Der Zirkus ist in der Stadt. Heute und ab kommenden Donnerstag gibt der Zirkus Sarelli Vorstellungen in Sundern. Tiere sind nicht im Programm.

Auch in diesem Jahr macht der Zirkus Sarelli wieder halt in Sundern. Die Zelte aufgeschlagen hat er in Tiefenhagen in der Tiefenhagenerstraße. gegenüber der Firma Goldbach. Vorstellungen gibt es seit dem Wochenende bis zum 10. April.

„Auch dieses Jahr bieten wir wieder ein abwechslungsreiches Zirkus-Programm, in dem einige Artistische Darbietungen auf den berühmten Walt Disney Filmen basieren“, erklärt Amanda Köllner vom Zirkus-Team. Darunter sei auch die Balance-Akrobatik in der Performance von „die Schöne und das Biest“ dargestellt - hier balanciert Angel Detail treu Tasilo sowie andere Gegenstände aus dem Klassiker.„Jasmin“ aus „Aladdin“ verzaubert mit Kunststücken an den schwingenden Loops unter der Zirkuskuppel das Publikum. „Unter anderem regen wir unsere Zuschauer an mit unseren lustigen Clowns, schwingenden Hula hoops und Seiltänzern“, so Amanda Köllner. In der Wild-West-Show wird mit Lasso-Spielen und Messerwerfen auf lebende Zielen für Spannung gesorgt.

Aller Anfang ist klein: die Nachwuchsartistin Sarah (7) möchte mit ihrer Bodenakrobatik verkleidet als die „Eiskönigin Elsa“ auch schon ihr Können beweisen. Knapp zwei Stunden versucht der Zirkus, Familien „den grauen Alltag entfliehen zu lassen und allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“ - ganz egal, ob klein oder groß.

Der Zirkus Sarelli verzichtet auf Tiere in der Manege. „Die wenigen Tiere, die wir besitzen sind Haustierchen, die schon jahrelang zur Familie gehören“, so Amanda Köllner. Nach der langen Winterpause freut sich der Familienzirkus endlich wieder freudige Zuschauer herzlich begrüßen zu dürfen. Das Zirkuszelt ist beheizt.

Der Zirkus Sarelli gastiert noch bis zum 10. April in Sundern. Vorstellungen sind heute um 11 und 15 Uhr. Am kommenden Donnerstag um 16 Uhr und am Ostermontag (10. April, 11 Uhr) ist Familientag und Erwachsene zahlen auch nur die Kinderpreise. Am Ostersamstag (8. April) um 16 Uhr und am Ostersonntag (9. April) um 14 Uhr ist jeweils eine Vorstellung.

Ermäßigungskarten erhalten Sie in den umliegenden Geschäften.

Auch die „Kleinen“ zeigen im Familienzirkus bereits ihr Können. Foto: Zirkus Sarelli

